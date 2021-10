Legendární tramvaj Barborka, ale i moderní Stadler. Desítky let vysloužilé autobusy, ještě pražské výroby a v červeno-krémových barvách, ale i turisticky oblíbené dvoupatrové doubledeckery.

Návštěvníci letošního Dne ostravských dopraváků si užili exkurz do minulosti – jak jinak, když se právě v Martinově nachází depozit historických vozů ostravského dopravního podniku, ale seznámili se i s nejnovějšími skvosty z flotily ostravské hromadné dopravy.

„Celé léto jsme se s mamkou chystaly, že se ‚londýnskými‘ dvoupatráky svezeme do zoo, ale pořád jsme to odkládaly. A když přestaly jezdit, tak jsme se jich čirou náhodou dočkaly aspoň tady,“ těšilo šestnáctiletou Barču, která s maminkou zavítala do Martinova z Karviné.

Bez okolku se však přiznala – dorazily hlavně kvůli Jarka Nohavici, maminčina oblíbence. Dopravní podnik dlouho zvažoval, zda ústřední magnet svého programu lidem odhalit jmenovitě, nebo jej ponechat lidem jako příjemné překvapení. Nakonec se rozhodl netajnůstkařit, "promoval" jej, kde to šlo a vyplatilo se to! Přestože byl vstup bezplatný, bavili-li jste se s návštěvníky, zjistili jste, že skutečně dorazily snad stovky lidí navíc.

Ostravský bard, který na obdobných akcích vystupuje spíše zřídka, jim s kytarou i harmonikou po covidu připomněl své největší hity i ne tolik známé písně a s radostí shlížel z pódia na zcela zaplněný prostor pod ním.

Přestože byl Nohavica patrně hlavním bodem celkem šestihodinového programu, nebyl zdaleka jediným. O malé návštěvníky se svým vystoupením i tvorbou nafukovacích zvířátek starali oblíbení Klauni z Balónkova, pozornost si vysloužily i dynamické ukázky a svou činnost návštěvníkům prezentovaly i dalších záchranné a bezpečnostní složky.