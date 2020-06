Jde o akci, kde je naprvním místě přátelství psa a člověka a jejich soužití, radost i povedené a atraktivní výkony. Akce si mezi milovníky psů už získala svou oblibu a letos ji navštívílo více jak čtyřista diváků. Samotných soutěží se pak účastnilo více jak šedesát psů. "Jezdí k nám nejen lidé z okolí, ale třeba i vzdálenějších míst. Jsou to mnohdy nadšenci, kteří mají i více psů a tyto akce navštěvují po celém regionu a Česku," uvedl v sobotu krátce po skončení soutěže Petr Semanco, předseda místní Základní kynologické organizace, která soutěž pořádá za podpory města Petřvald.

Letos se tu všichni mohli účastnit třeba dvou výstavních kruhů. Jeden byl pro klasické voříšky, ve druhém se předváděli čistokrevní psi, kteří ovšem buď nemají průkaz původu, nebo je některý nedostatek nevpouští do výstavních kruhů oficiálních akcí. Své psy předvádějí dospělí, ale i nejmenší děti a junioři do patnácti let v kategorii Dítě a pes. "To vše posuzuje rozhodčí, jako na klasické výstavě, a zejména pro děti a juniory je to tak i skvělá příprava a škola, pokud se vystavování psů budou chtít věnovat i nadále," vysvětlil Petr Semanco.

Petřvaldský čumáček je ale především příjemné setkání a skvělá zábava. Velké oblibě se tak těší třeba soutěž, kde se lidé snaží být si co nejvíce podobní se svým psím kámošem. Další oblíbenou kategorií je pak Pejsek šikula, kde se předvádí výcvik a především různé zajímavé a atraktivní dovednosti, které se čtyřnozí kamarádi umí naučit.

Místní kynologové voříškiádu Petřvaldský čumáček pořádali v sobotu třetím rokem. Za celou atraktivní a zábavnou podívanou stojí i tvrdá práce. "Přípravy trvají několik dní, musíme zajistit a přivézt překážky a další potřebné věci, občerstvení a řešit spousty dalších technických detailů. Letos na akci pracovalo okolo patnácti našich členů i jejich rodinných příslušníků, manželé, manželky, babičky a další. Všem patří velký dík, stejně tak jako městu Petřvald, bez jehož podpory by to rovněž nešlo," dodal předseda petřvaldských kynologů.