Zrušen musel být bohatý program, který počítal se zapojením historických vozidel, letadel i tanků či stovkami vojáků, konat se nebude ani tradiční pietní akt u památníku v Komenského sadech.

Ostrava ale vyzývá své obyvatele k alternativě – rozsvícení svíčky ve svých oknech, a to už ve čtvrtek, přesně 75 let ode dne největších osvobozovacích bojů. Rozsvítí se, v barvách trikolory, také dvě městské dominanty – radniční věž a most Miloše Sýkory.

„Občané mají možnost alespoň na dálku poděkovat bývalým i současným hrdinům. Rozsvítíme tak společně Ostravu nejen ve vzpomínce na všechny padlé z posledních dní 2. světové války, za všechny, kteří bojovali za naše osvobození, ale i za všechny ty, kteří pomáhají v té současné koronavirové válce,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.

Připomeňte si také video s historickými záběry, které zvalo na oslavu osvobození Ostravy v roce 2015:

„Ať už jsou to zdravotníci, hasiči, policisté, švadlenky, vědci, nebo všichni ti, kteří pracují ve firmách za ztížených podmínek, nebo musí nést tíhu uzavřených provozoven a nefungujících živností. Protože každá doba má své hrdiny,“ vystihuje primátor heslo, pod kterým se nesou letos bohužel velmi omezené oslavy 75. výročí osvobození města.

Ostrava tehdejší dobu připomíná také sérií fotografických koláží současných míst provázaných s autentickými historickými snímky ze stejných lokalit.