Kněz Jan Mazur se ve svém kázání zamyslel jak valentinský svátek zamilovaných souvisí s utrpením křesťanského mučedníka svatého Valentina. „Zná se nám to nepochopitelné. Jako by do sebe nezapadá, že Valentin je svátek zamilovaných, ale biskup Valentin byl mučedník. Na to se zapomíná, že křesťanství někdy spojuje zdánlivě neslučitelné. Věříme, že motivem a cílem našeho jednání je láska. Ta má ale různé podoby. Biskup Valentin miloval Krista tak, že pro něj položil svůj život,“ uvedl v Hlince kněz Jan Mazur.

Jemná práce a těžká dřina v jednom. Barokní kostel se pyšní opravenými vraty

Podle legendy byl Valentin urozený Říman, který se v době prvních křesťanů stal knězem, a nejspíš i biskupem. Byl popraven kolem roku 270 na příkaz římského císaře Claudia II., protože přes zákaz oddával snoubence křesťanským obřadem. Tak se z něj stal patron zamilovaných párů. Nejstarší kostel zasvěcený sv. Valentinovi byl na našem území postaven ve 12. století v Praze.

Díky všeobecně srozumitelnému poselství „ochránce zamilovaných“ má legenda o Valentinovi své příznivce také mimo oblast náboženství. Den svatého Valentýna 14. února v anglosaských zemích provází dávné zvyky a tradice, které se postupně šíří po celé Evropě.

OBRAZEM: V pracovním táboře v Lomnici na Bruntálsku umírali vězni a zajatci

„Zjistil jsem, že v celé České republice existuje jen pět obcí, které mají kostel zasvěcený svatému Valentinovi. S tímto světcem je spojená spousta tradic a zvyků, které fungují i mimo křesťanství. V každém supermarketu poznáte podle srdíček a plyšáků, že je zrovna v kalendáři únor se svátkem svatého Valentina. Už přemýšlím, jak se spojit s ostatními obcemi, kde mají chrám zasvěcený Valentýnovi. Mohli bychom využívání našich kostelů společně posunout někam dál. Přece jen jsme jako obec do kostela hodně investovali. Už sem neprší, už nám červotoč nežere oltář, tak ať to dobře využijeme. Pojďme přemýšlet o širším využití našeho kostela v rámci valentýnské legendy,“ uzavřel starosta Chovančák.