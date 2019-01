FOTOGALERIE/ Působivé snímky kouzelné zimní scenérie Dlouhých strání zveřejnil v neděli na sociální síti Aeroklub Krnov.

"Z Krnova do Krkonoš a zpátky: 320 kilometrů, doba letu 2:40 a 30 litrů paliva. Taková krátká statistika včerejšího výletu Pepi a Igora Dynamikem na Sněžku. Fotky zasněžených hraničních hor berou dech a Dlouhé Stráně jsou "The Best" - tak zní komentář na Facebooku u příspěvku (fotoalba), jehož obsah si můžete prohlédnout i v naší fotogalerii.

