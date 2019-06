Po zastavení ale zjistili, že situace je daleko vážnější. V autě se nacházel těžce zraněný muž. Jen díky rychlé pomoci svědků přežil. Jeden ze zachránců – Tomáš Trupl – v pondělí v budově moravskoslezské policie v centru Ostravy převzal ocenění Gentleman silnic. Jeho kamarád Igor Janíček se slavnostního setkání z pracovních důvodů nemohl zúčastnit.

NA SNĚHU

Nehoda se stala letos v únoru na zasněžené silnici, na které motorista z Ostravska nezvládl řízení a havaroval. „S kamarádem jsme přijížděli k nabouranému vozu. Zdálo se, že pán jenom sjel do příkopy. Řekl jsem si, že v autě máme lano, tak jej vytáhneme. Když jsme ale přijeli blíže, viděli jsme, že auto bylo na cucky a pán to chytil špatně na svoji stranu auta. Vyběhli jsme ven. Kolegovi jsem říkal, ať volá záchranku. Jenže to bylo v lese a signál tam vypadával,“ vzpomínal Tomáš Trupl, který utíkal k vozu.

PANIKA

„Auto bylo pod plným plynem, troubilo, bylo zamčené. A co teď? Nevím, kde se ta síla ve mně vzala, ale vyrval jsem rozbité čelní sklo. Kolega se v té chvíli spojil se záchrankou.

Pán byl v bezvědomí, jen chrčel, všude byla krev, sliny,“ popisoval situaci Tomáš Trupl, který přiznal, že na okamžik zpanikařil. „V ten moment jsem chtěl odtamtud utéct, zachoval jsem si ale chladnou hlavu,“ vzpomínal zachránce. Muži v autě zaklonil hlavu, aby mu uvolnil dýchací cesty. „To chrčení pominulo. Pán byl ale bezvládný,“ dodal. Kamarád mezitím telefonicky zprostředkovával informace záchranné službě a snažil se upoutat pozornost dalších vozidel.

„Kolem nás projelo snad deset vozů. Motoristé se jen zeptali, zda je to dobré, a jeli dál,“ řekl Tomáš Trupl, kterého podle svých slov nejvíce mrzí chování řidiče asistenční ambulantní služby. „Podíval se jen z okna, řekl něco, jako že to nemá smysl. A jel dá,“ uvedl Tomáš Trupl, jenž ocenění převzal z rukou šéfa moravskoslezské dopravní policie Jiřího Zlého a mluvčí České pojišťovny Ivany Buriánkové.

Podle šéfa moravskoslezské policie Jiřího Zlého je dobré o takovýchto lidech a činech mluvit. „Vážím si všech lidí, kteří poskytnou první pomoc a neohlížejí se takzvaně někam jinam, pokud se přímo nechovají jako lidské hyeny, které si pouze takovou událost vyfotí a jedou dále,“ řekl Jiří Zlý.

K TÉMATU

Projekt Gentleman silnic vznikl v roce 2004 ve spolupráci České pojišťovny a Policie ČR. Ocenění již získalo 169 lidí, kteří pomohli při dopravních nehodách. „Řidiči jsou stále více bezohlední, když se stane nehoda, jen málokdo zastaví. Proto jsme rádi, že se najdou i takoví, kteří neváhají pomoci. Zaslouží si naše uznání,“ uvedla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.