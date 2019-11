„Když jsme před jedenácti lety začínali, měli jsme dva cíle. Nabídnout tu lidem všech generací možnost udělat si příjemný kulturní víkend a ochotníkům dát prostor, kde se můžou potkávat a podívat se, jak se také daří a co dělají kolegové. Za ty roky se nám snad oboje povedlo,“ říká zakladatelka petřvaldské akce Lucie Skrzyžalová.

Je sobota po poledni a do kulturního domu tu míří maminky i prarodiče s dětmi. Těší se na pohádku O neposlušné princezně Datyňského amatérského divadla, děti si dávají limonády a zákusky, dospělí kafe, či víno a všichni jsou spokojení. „Snažíme se, aby festival byl i jakousi divadelní kavárnou a každý si to užil i takto. Také stylově si všichni vyberou to své. Hrajeme pohádky, komedie i dramata,“ dodává hlavní organizátorka akce.

Datyňské amatérské divadlo pak děti i dospělé bezprostředně vtahuje do hry. Děti během vystoupení malují, některé si pak mnohdy vůbec poprvé vyběhnou i na prkna znamenající svět, aby předvedly i něco svého. Úsměvy se linou celým sálem. „To víte, menší diváci pozornost dlouho neudrží, a tak se je snažíme zapojit,“ vysvětluje jedna z hereček Miroslava Olšáková. Datyňský soubor tvoří aktivní seniorky z tamního Českého svazu žen a působí především ve své obci, kde cvičí scénky na nejrůznější společenské příležitosti.

„Zaměřujeme se především na uchovávání místních tradic a zvyků všeho druhu,“ podotýká dále datyňská herečka s tím, že malý soubor je odnoží i Havířovského amatérského divadla, které má zase jinou specialitu. Ve svých hrách se snaží udržovat místní nářečí.

Je krátká pauza, děti s doprovody odcházejí, publikum se obměňuje a jeho věkový průměr stoupá. Během chvíle je takřka plno a podium si připravuje divadla Propadlo z Václavovic. Toto divadlo, jehož další specialitou je, že hraje jen vlastní autorské hry, existuje už od roku 1987! „Na přehlídku zde se vždy těšíme, má svou atmosféru a pro nás je to i možnost zahrát si na velkém podiu, jinak jsme zvyklí i na menší klubové prostory, ale rádi si zahrajeme kdekoli,“ usmívá se krátce před vystoupením zakladatel a autor her souboru Stanislav Kolář.

Víkend s amatéry v Petřvaldu nabídl od pátku do neděle celkem osm divadelních představení a jak pořadatelé slibují, na podzim s divadly 2020 je možno se těšit již nyní.