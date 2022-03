Rychlá a masivní proočkovanost obyvatel byla pro boj s pandemií od počátku klíčová. Začínalo se na 800 očkovaných za den, pak počty stoupaly až ke 3 000. Denní rekord padl 11. června 2021, kdy zdravotníci za jediný den naočkovali 3 457 osob. „Byl to pro všechny krok do neznáma, projekt postavený takzvaně na zelené louce. Děkuji zdravotníkům, nezdravotníkům, administrátorům, koordinátorům, záchranářům, zkrátka všem, kdo se jakkoliv podíleli na chodu centra. Bez vašeho osobního nasazení a snahy pomoci očkováním ochránit co nejrychleji maximum lidí, by nebylo možné vše takto skvěle zvládnout,“ ocenil práci kolegů ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

Nejčastěji aplikovanou vakcínou byla vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Vakcínou této firmy bylo na Černé louce naočkováno také přes 18 tisíc dětí ve věku od 5 do 15 let.

„Vakcinace pomáhá v boji se smrtelnými infekčními nemocemi už od konce 18. století. A zásadně pomohla i v boji proti novému koronaviru a k postupnému návratu do normálního života. Očkovací centrum na Černé louce v tom sehrálo významnou roli. Přál bych si, aby se covid stal běžným lehkým sezónním onemocněním. A i když to vypadá, že k tomu máme našlápnuto, stále platí, že očkování je jediným východiskem z koronavirové krize. Nechejte se proto očkovat u svého praktického lékaře nebo na dalších místech. Velké prostory na ostravském výstavišti teď poslouží k řešení další krizové situace, kterou, věřím, také zvládneme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Prostory na Černé louce posloužily v krizové pandemické situaci obyvatelům Ostravy i regionu významným a skutečně efektivním způsobem. Další využití prostor v rámci asistenčního centra pomoci je logickým řešením nastalé situace stále se zvyšujícího počtu uprchlíků, kteří se k nám uchylují do bezpečí. Prostory tak poslouží v krizové situaci opětovně. Je to však jen jeden ze způsobů, jak Ostrava může Ukrajině pomoci, v řešení je celá řada dalších kroků,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

„Všichni doufáme, že se epidemiologická situace v letošním roce nezhorší tak, aby bylo nezbytné velkokapacitní centrum znovu aktivovat. Pokud by to však bylo nutné, zkušenosti z minulého roku nám umožní rychle reagovat, ať už v rámci pandemie nebo jiných případných budoucích hrozeb,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

„Efektivita očkování loni v červnu byla nejvyšší za celou dobu očkování. V celém kraji tehdy bylo podáno přes 304 tisíc dávek, z toho jen FNO jich podala 80 tisíc. Celkově se Černá louka podílela z více jak 21 % na celkovém krajském očkování. Naše krajské nemocnice pak podaly dalších více jak 36 %. Vedle Černé louky tu byla a stále jsou i další očkovací místa a v dobách očkovacích maxim jsme byli za jediný den v kraji schopni podat téměř 13 700 dávek. Přes očkovací místa tak prošlo více jak 85 % všech dávek, 15 % pak ordinacemi praktických lékařů. Aktuálně je k dispozici přes 40 očkovacích míst, která ale postupně omezují své kapacity, primárně díky nízkému zájmu,“ řekl krajský koordinátor očkování Pavel Rydrych.

FN Ostrava bude i nadále pokračovat v provozu očkovacího centra v přízemí Polikliniky FNO v Ostravě-Porubě. V očkovacím místě v OC Forum Nová Karolina se mohou až do 15. března 2022 nechat naočkovat zájemci bez registrace vakcínou firmy Janssen nebo Pfizer/BioNTech a s registrací posilující 3. dávkou vakcíny firmy Pfizer/BioNTech