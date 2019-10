Ten i přes své pravomocné odsouzení nadále tvrdí, že je obětí výrobců, kteří věděli, jaký jed na trh s plným vědomím uvádějí. Stejně tak tvrdí, že dobrou práci v kauze neodvedla policie ani justice. Nutno připomenout, že rozbory jedovatý metyl v zabaveném alkoholu neprokázaly.

Letos v březnu Vrhní soud vyhověl státnímu zástupcia Martinu Svobodovi zpřísnil původně vyměřený trest o 11 měsíců na 7 let a 9 měsíců.

Metanolová kauza vypukla v roce 2012. V Havířově a ve vašem stánku. Byl jste první zadržený podezřelý. Zatímco jiní výrobci, distributoři a prodejci si už odpykávají trest ve věznicích, vy jste stále na svobodě. Je váš případ odlišný?

„Ano, já už s metanolovou kauzou bojuji už dlouhých 7 let. Než začne proces, tedy soudní proces, jako první vás odsoudí média. A je potom velice těžké prokazovat svou nevinu, či něco někomu dokazovat. Dnešní svět je jedno velké mediální zlo a za vším hledejme jen peníze. Sociální sítě vládnou nám všem, proto jdu i já touto cestou. Mohl bych sepsat knihu tlustou jako je Bible. Za těch 7 let by obsahovala tolik informací, které nikdo nezná. Tolik zapeklitých a nepochopitelných důkazů, které nikdo nikdy nezveřejnil!“

Máte podezření, že vyšetřování neprobíhalo řádně?

„Policie ČR v Havířově, kde tento horor jménem metanol vypukl, nevyřešila nic, co by měla. Lidé, kteří opravdu něco udělali, pořád běhají na svobodě a nic se neděje. Proč? A proč lidi, kteří chtějí prokázat nevinu a kteří nic neudělali, chtějí zavřít, nebo je už zavřeli? Takových otázek „proč“ mám za těch 7 let nespočet. Nikde žádná odpověď, jen bezmoc a boj s naší justicí.“

Bylo snad soudní řízení nezákonné?

„Mám dojem, že špatný obrázek si justice jen tak nevymaže ani v budoucnu, pokud se něco zásadního nezmění. Nezveřejňuji tohle, protože bych se chtěl snad vysmívat, to v žádném případě. Metanol vzal spousty lidem životy a zdraví, což je nejhorší trest, který může kohokoli postihnout. Mě vzal 7 let života, vzal mi hlavně rodinu a milované děti. Vzal mi vše, co jsem kdy vybudoval a hlavně mi vzal tvář. Tvář, na kterou se dívá polovina ČR jako na tvář vraha. Nejde o pohled můj, ani pohled nikoho jiného kolem, pořád jde jen o pravdu, za kterou bojuji a nepřestanu bojovat.“

Opravdu věříte, že v metanolové kauze uvízli nevinní?

„Věřím už dlouho, že to celé bylo zkorumpováno Policií ČR, a to ne jen proti mě, ale proti všem obyčejným lidem, kteří jsou v tom stejně nevinně jako já. Je smutné, jak dnešní justice a muži zákona pracují, jak nikoho nic nezajímá. Jen vidina peněz a vidina obrovské kauzy, ze které nejde ven, protože kdyby přiznali svou chybu, kdyby propukla skutečná pravda, za kterou bojuji mediálně, tak by celá justice a všichni vyšetřovatelé byli bez práce. Našli si oběti a nikoho nic dál nezajímá, uzavřeli velkolepě známou a velice rozsáhlou kauzu Metanol. Jsou za hrdiny, že něco vyřešili. Ve skutečnosti nevyřešili vůbec nic, jen roztřídili lidi do několika skupin, aniž by věděli, jak to všechno bylo. Nepotřebuji žádné proslulé "lajky", ani bezvýznamné komentáře. Chci jen poprosit každého, kdo má ten čas, ať si to přečte a pozastaví se nad tím, že v dnešní době může přijít křivé, nepravdivé obvinění kdykoli a na kohokoli, tak jako na mne.“