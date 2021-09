Při odchodu zřejmě nečekal pohotové reakce muže, který ho zezadu zpacifikoval a za pomocí druhého zákazníka ho drželi až do příjezdu policistů, které mezi tím obsluha zavolala.

Neznámý muž přišel na benzinu a v prostorách prodejny měl uschovávat sladkosti z regálu přímo do své tašky. Obsluha sice okamžitě reagovala, ale muž i s odcizeným zbožím stačil utéct. Při běhu mu ale část věcí vypadla na zem. Dva zákazníci se jej jali pronásledovat a na tramvajové zastávce ho odchytili a přiměli, aby se s nimi vrátil na čerpací stanici, čemuž vyhověl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.