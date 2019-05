Novým generálním ředitelem má být Michal Heřman

OKD. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Po člověku, který na šachtě vyrostl a prošel řadou funkcí, přichází do čela největší těžařské firmy v Česku manažer „z venku“. Boleslawa Kowalczyka, jenž na konci února OKD opustil, přichází Michal Heřman, který od února působil v představenstvu Českých drah, má zkušenosti z telekomunikací, dopravy a také z těžebního průmyslu. Do loňského roku několik let totiž vedl polskou těžební společnost PG Silesia, kterou ovládá miliardář Daniel Křetínský.