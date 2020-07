„Náhlé zavedení opatření v Moravskoslezském kraji v důsledku rozhodnutí místních hygieniků mě velmi mrzí. Opatření jsou jednoznačně správná, ale měl být před účinností dán nějaký čas na to, aby se místní občané, provozovatelé restaurací a organizátoři akcí na změny připravili,“ sdělil Vojtěch na sociálních sítích.

„Že se tak nestalo, za to se občanům celého regionu velmi omlouvám. Paní ředitelce jsem to již vytkl a dal pokyn všem ředitelům KHS, aby zavádění opatření ve svém regionu lépe komunikovali,“ dodal.

Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. V kraji se tak znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

Riziko zde stále je

Podle Vojtěcha však stále platí, že Moravskoslezský kraj je nejvíce koronavirem zasažený region ČR. „Opatření mají jediný cíl. Zabránit jeho dalšímu šíření a ochránit zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou senioři a nemocní či jinak oslabení lidé,“ uzavřel Vojtěch.

Výzva k rezignaci

Moravskoslezská ODS vyjadřila v pátek odpoledne silnou nespokojenost s postupem a chováním vlády, která podle jejího mínění opětovně „umrtvila“ Moravskoslezský kraj a uvrhla tak obyvatele do nejistoty, a vyzvala ministra Vojtěcha k okamžité rezignaci. Vláda podle občanských demokratů zaspala, nejednala, nepřerušila jako vlastník provoz OKD.

Ministr zdravotnictví už v pátek uvedl, že k odstoupení nevidí důvod.

"O tom, že se toto opatření chystá jsme byli informováni před dvěma dny, a to kvůli současné situaci. Hygienici v poslední době zaznamevali nová ohniska nákazy, která již nemají nic společného s izolovanými ohnisky v OKD," uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zdůvodnění nových protiepidemických opatření, která hygienici v pátek s okamžitou platností nařídili v celém Moravskoslezském kraji, bude požadovat hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Bezpečnostní rada

Na pondělí svolal Bezpečnostní radu kraje. V sobotu to uvedl na sociálních sítích. Podle hygieniků jsou ale nově nařízená opatření smysluplná.

Šéfka krajských hygieniků Pavla Svrčinová v reakci na jeho slova pro ČTK uvedla, že každý bod vydaných opatření je smysluplný a opodstatněný tím, že se objevují malá lokální ohniska bez souvislosti.

"Nemůžeme přijít na to, odkud se to tam bere. Prostě těch nemocných je více. Není to tak, že by to bylo 200 či 300 případů, ale pořád to osciluje mezi 30 až šedesáti sedmdesáti případy za den," uvedla dnes pro tiskovou agenturu Svrčinová.

Kritické reakce a demonstrace

Mezi lidmi zejména na Ostravsku, ale i v ostatních okresech, se šíří nespokojenost s rozhodnutím moravskoslezských hygieniků, kteří v pátek odpoledne z hodiny na hodinu vyhlásili v celém kraji mimořádná opatření související s nepříznivým vývojem koronavirové situace. Dokonce je svolaná demonstrace, jež by se měla konat v pondělí od 17 hodin na Masarykově náměstí v centru Ostravy - VÍCE ZDE.

"Zrušila nás krajská hygienická stanice. Protože v Ostravě přibyli tři nemocní. Nikdo nás nevaroval. Tak brutální zásah z pouze preventivních důvodů považuji za nepochopitelný," kritizovala opatření také Zlata Holušová, šéfka zrušeného NeFestivalu, který se v Ostravě konal od středy, jako náhrada zrušeného festivalu Colours of Ostrava.

Označila rozhodnutí za nehorázné, nemravné a ekonomicky devastující. Dodala, že nechápe, proč mohou lidé neomezeně do zoo, kde jsou na čerstvém vzduchu, ale nemohou na koncert, který je venku a na ploše umožňující dostatečné vzdálenosti.

"V tomto státě je kultura na posledním místě," řekla. Kvůli škodám zvažuje právní kroky.