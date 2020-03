Nejen turisté, kteří se vydají na Ondřejník, již brzy budou moci využít nový dopravní terminál.

„V současné době již proběhlo předání stavby a zahájení přípravných prací,“ uvedla Helena Pešatová, starostka města. Nový dopravní terminál zpřehlední prostor mezi oběma nádražími, zvýší kvalitu služeb, zlepší technický stav autobusového nádraží, doplní chybějící parkovací místa a zajistí bezpečnost dopravy v okolí vybudovaného terminálu.

Terminál zahrnuje také nová nástupiště s moderními autobusovými přístřešky a s osvětlením, které budou od křižovatky ulic Poštovní a Nádražní odděleny nově vzniklým parčíkem s lavičkami. Počítá se i se vznikem nového parkoviště pro 93 vozidel. Součástí parkoviště bude také rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, poskytující služby pro dvě vozidla najednou.

„Celá realizace stavby je členěna do tří etap, které však mohou v průběhu realizace v závislosti na stavbě doznat mírných úprav a změn,“ vysvětlila starostka. Vybudováním dopravního terminálu vznikne v centru města Frýdlant nad Ostravicí dopravní uzel, který plynule propojí vlakovou a autobusovou dopravu zajišťující dopravní obslužnost nejen obyvatel města, ale také obyvatel okolních obcí a turistů, přijíždějících do města za poznáním a krásami Beskyd.

„V blízké budoucnosti se také můžeme těšit na nové moderní vlakové soupravy a elektrifikaci trati ve směru na Ostravu,“ doplnila starostka. Vybudované parkoviště uleví i parkování v centru města vzhledem ke krátké docházkové vzdálenosti. K dispozici bude i celá řada odpočinkových míst, které budou sloužit jak obyvatelům, tak i turistům. Stavba dopravního terminálu by měla být dokončena do dvou let. „Žádáme občany, aby při realizaci stavby byli trpěliví a respektovali dopravní značení,“ zakončila starostka.