Schválením uzavření memoranda zastupitelé deklarují společný zájem na obnově a rozvoji skokanského areálu.

Mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová uvedla, že město se tím spojilo s Moravskoslezským krajem, obcí Trojanovice a TJ Frenštát pod Radhoštěm, které prohlášení odsouhlasily v předchozích dnech.

„Memorandum upravuje principy vzájemné spolupráce při obnově a rozvoji skokanského areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Skokanský sport, můstky, celý areál má velký historický, kulturní, sportovní a turistický význam nejen pro naše město, ale také pro Moravskoslezský kraj a Českou republiku,“ sdělil frenštátský starosta Miroslav Halatin. Cílem spolupráce je vybudování celoročního moderního sportovního skokanského areálu na evropské úrovni, který nabídne kvalitní infrastrukturu, zázemí a doplňkové aktivity pro sportovce i širokou veřejnost.

„Uskutečnili jsme již společně několik kroků, které vedou k naplnění cíle memoranda. Odkoupily se pozemky, vypracovala architektonická studie areálu Vize 2030, a nyní Moravskoslezský kraj poskytl dotaci pro územní rozhodnutí,“ připomněl Miroslav Halatin.

Strany, které memorandum podepsaly, se do budoucna zavázaly ke spolupráci při hledání finančních zdrojů a v případě potřeby ke zřízení právnické osoby, která bude zabezpečovat realizaci stavby obnovy a revitalizace celého areálu, jakož i jeho následný provoz.

Z HISTORIE MŮSTKŮ VE FRENŠTÁTĚ

Areál vznikl díky Jiřímu Raškovi

Příští rok to bude padesát let, co začala na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm stavba skokanského můstku s parametry P=72 a K=90 m. Poté, co byl v roce 1973 pokryt umělou hmotou DUROKRYT, se v té době stal vůbec největším skokanským můstkem s umělou hmotou na světě. „Impulzem výstavby areálu byly úspěchy frenštátského skokana Jiřího Rašky na MS FIS 1966, když v norském Oslu obsadil 4. místa na obou můstcích,“ uvedl Jiří Sedláček, někdejší činovník frenštátského skokanského oddílu.



Když se Jiří Raška stal v roce 1968 olympijským vítězem ve francouzském Grenoblu, byl na Horečkách na podzim roku 1968 vybudován přírodní skokanský můstek s kritickým bodem K=42 m.



Ten byl v roce 1971 pokryt první českou krytinou z umělé hmoty s názvem DUROKRYT, kterou vyvinuli členové TJ MEZ Frenštát p. R. podle československého patentu č. 155379 Jiřího Rašky a právě Jiřího Sedláčka. Přibyl zmíněný skokanský můstek s kritickým bodem K=90 m, na kterém jako první skočil 9. září 1973 Jiří Raška, v neděli 30. září téhož roku se na tomto můstku poprvé uskutečnily závody Grand Prix Frenštát pod Radhoštěm, kterých se zúčastnila světová skokanská špička. Přišlo na ně okolo deseti tisíc diváků.



V areálu časem přibyly dva menší žákovské můstky a lanová dráha. Došlo rovněž na rekonstrukci můstků, z nichž ten největší má nyní konstrukční bod K=95. Po úmrtí Jiřího Rašky byl areál na jeho počest přejmenován na Skokanský areál Jiřího Rašky na Horečkách.