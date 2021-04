Proto Osoblažka bývá obklopená fotografy a kameramany. Fanoušci železnic mají ve svých archivech fotografie parních lokomotiv Rešica a Malý Štokr i dieselový Faur ze stáje Slezských zemských drah. Také poslední provozuschopné motorové TéÚčko, kterým po Osoblažce jezdí České dráhy. Jen málokomu se ale poštěstilo vyfotit na Osoblažce úzkorozchodnou drezínu, protože ta jako jediná z kolejových vozidel nemá pravidelný jízdní řád.

Motorová drezína MUV 69 si získala žertovnou přezdívku Motorový útočný vozík. Drezína MUVka se vyráběla v mnoha modifikacích, včetně úzkokolejné. V letech 1969 až 1991 se jich vyrobila asi tisícovka. Bývaly doplněné hydraulickou rukou nebo jeřábem, sklopnou korbou, svářecím agregátem, elektrickým generátorem, plošinou pro opravy trolejového vedení a různými stroji pro údržbu zeleně kolem trati.

Také na Osoblažce v těchto dnech slouží Motorový univerzální vozík MUV 69 jako všestranný pracovní pomocník. Přepravuje pracovníky Správy železnic, kteří mají na starosti vykácení dřevin kolem trati, a také zařízení na štěpkování větví.

Je to nezapomenutelný pohled, když se drezínka MUVka se dvěma pracovníky řítí maximálně čtyřicetikilometrovou rychlostí po úzké trati. Nejen na Osoblažce provádí Správa železnic v těchto dnech komplexní zásahy do okolní zeleně. Rozsáhlé kácení má zvýšit bezpečnost tratí a vytvořit podmínky pro efektivnější údržbu zeleně v budoucnosti. Parní i motorové lokomotivy jezdí Osoblažkou pomalu, takže v lesních úsecích se cestující baví trháním listí přímo z okna. Pro strojvedoucího je důležitější než zábava cestujících viditelnost návěstidel a trať bez větví zasahujících do průjezdného profilu.