Někde je signál slabý, někde sezonní a někde chybí úplně. Mobil tu nebývá příliš „mobilní“. Někdo má signál v prvním patře, ale nesmí s mobilem na zahradu ani do hospody. Když už se do Bohušova dovoláte, je slyšet každé třetí slovo. A mobily, které jažtakž zvládnou volání, většinou už nestíhají přenos dat.

ZORGANIZOVALI PETICI

Viktor Cigánek z Bohušova je podnikatel, takže bez mobilu se neobejde. Došla mu trpělivost a zorganizoval petici adresovanou mobilním operátorům a Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ).

„Záleží na štěstí, jestli se z Bohušova někam dovoláte nebo ne. Většinou stačí vyběhnout s mobilem do patra, ale ti, kdo bydlí v dolíku v přízemí, mají smůlu. Ti mají vytipovaná místa třeba u křižovatky nebo na stráni za domem, kam chodí vyřizovat důležité hovory. Bohužel se nemůžeme spolehnout ani na tísňovou linku 155. Znám konkrétní případ, kdy jsme naléhavě potřebovali sanitku. Dovolali jsme se sice na dispečink, ale protože se jim nezobrazilo naše číslo, odkud voláme, museli ověřovat, jestli telefonát ze skrytého čísla je důvěryhodný,“ popsal svou zkušenost organizátor petice Viktor Cigánek.

PROBLÉM SE NETÝKÁ JEN MÍSTNÍCH

Bohušov má 380 obyvatel, ale působí zde také podnikatelské subjekty a jezdí sem turisté. Petice nese název „Za posílení signálu GSM v oblasti obcí Bohušov, Dolní Povelice, Ostrá Hora a Karlov“.

Jedním z petičních míst je také Obecní úřad v Rusíně, protože tam majitelé mobilů mají podobné zkušenosti. „Podporu petici může svým podpisem vyjádřit každý občan, kterého se problém jakkoliv dotýká. Nejsou to jen místní, ale každý, kdo tu má známé, rodinu nebo obchodní partnery. Podporují nás samozřejmě i turisté, chataři a chalupáři,“ uvedl Cigánek s tím, že k dispozici je i internetová e-petice.

TIP: S MOBILEM NA STROM

Pod e-peticí si obyvatelé Bohušova a Bartultovic vyměňují zkušenosti, jak během hovoru přecházet od okna ke dveřím, když hledáte silnější signál. V naléhavých případech se doporučuje vylézt s mobilem na strom.

„Bylo by na čase s tím konečně něco udělat. Jsem ráda za tuto petici, že to konečně někoho napadlo,“ vzkázala organizátorům Eva Smudalová z Ostravy-Dubiny, která volává do Bohušova rodičům.

K TÉMATU

Petice za posílení signálu GSM v oblasti obcí Bohušov, Dolní Povelice, Ostrá Hora a Karlov

„I přes opakované urgence nedošlo doposud k jakémukoliv zlepšení tohoto neutěšeného stavu. Slabý, místy téměř žádný signál GSM ztěžuje každodenní život. Situaci vnímáme jako významné omezení běžných pracovních, soukromých, či volnočasových aktivit, které jsou závislé na signálu GSM. V prvé řadě jde o ohrožení bezpečnosti občanů nemožností přivolat si rychlou zdravotní péči, pomoc hasičů nebo policie. Nemůžeme opomenout omezené komunikační kanály (volání, internet) a tím ztížené pracovní podmínky podnikatelských subjektů působících v obci,“ stojí v textu petice, která oslovila obyvatele dalších obcí.