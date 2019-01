Unikátní výstava Ostravské univerzity nabídne každodenní realitu japonských dětí během druhé světové války.

Válečná atmosféra očima desetiletých Japonek. Na obrázku mají děti papírové čepice, o kterých si myslely, že je ochrání před bombardováním. | Foto: Ostravská univerzita

Třetím místem na světě, které lidem ukáže válečnou atmosféru Země vycházejícího slunce v letech 1944 až 1945 očima desetiletých děvčátek z obce Seta v Japonsku, bude Ostrava.

Nečekaný objev

Autorka výstavy Anna Fraser, původem Češka žijící ve Velké Británii, objevila vzácnou sérii akvarelových kreseb náhodou během svých cest po Japonsku. Ty zachycují okamžiky od útěku do úkrytu až po nácvik úklidu po bombardování. Obrázky doprovází krátké texty popisující tehdejší atmosféru. „Mně bylo okamžitě jasné, že text i kresby představují unikátní dokument, který by měl být dostupný veřejnosti. Válečných deníků existuje mnoho, ale dětských je méně. Tento deník je zvláštní tím, že spojuje text a grafiku, ta kombinace dovolí daleko lepší vyjádření dětských pocitů," popsala Anna Fraser, která tyto děti, dnes již osmdesátileté pamětnice, také zpovídala. Všechny přiznávaly, že kreslení těchto obrázků jim pomáhalo odpoutat se od děsivé válečné reality.

Emoce ukryté v kresbách i textu

„Ne všechno, co napsaly, odpovídalo skutečnosti. Už ve svých deseti letech si byly vědomy toho, že nemohou říct, co si myslí, ale co se od nich očekává," vyjádřila se k dětským rukopisům kulturní antropoložka Anna Fraser. Protože původní překlad textů z Japonštiny do angličtiny nebyl moc poutavý a neodrážel dětskou řeč, postaral se o nový překlad vedoucí Ústavu Dálného východu docent Jan Sýkora. „Celá výstava tím získala velmi emotivní ráz," sdělil kurátor výstavy Ondřej Vorel.

Japonské velvyslanectví si tyto objevené kresby velmi hlídá. Premiéra unikátní výstavy se uskutečnila na podzim roku 2014 ve Wolfson College v Oxfordu. Odtud se přesunula na půdu Univerzity Karlovy v Praze. Ostrava se stane třetím místem na světě, kde lidé kresby uvidí. „Třetím a posledním místem v České republice by mohly být Lidice," dodal vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU Ondřej Vorel s tím, že se o tomto místě teprve jedná.

Vernisáž se uskuteční 15. února od 15.30 hodin na půdě Pedagogické fakulty OU. Výstava s názvem Válečný deník z Japonska potrvá až do 8. dubna.