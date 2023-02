„Myslím, že by byla škoda, kdybyste neslyšeli klavír za pět milionů korun v sále s nejlepší akustikou v zemi,“ řekl novinářům rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata.

„Se ZATÍM nejlepší akustikou, Honzo,“ zdůraznil zvesela primátor Ostravy Tomáš Macura v narážce na chystaný městský projekt koncertní síně. „Tak jak dlouho si ji (nejlepší akustiku, pozn. red.) ještě můžeme užívat?“ chtěl vědět rektor paradoxně hned v den otevření komfortního zázemí. „Tři roky, ještě tři roky,“ dodal dobře naladěný primátor.

Pro tisíc studentů. A zároveň pro všechny

Jinak se ale otevření prostor, kterým už se podle využití a tvaru na univerzitě přezdívá Klavír a Kruhy, neslo v důstojné atmosféře. Jinou si ani stavba za víc než miliardu korun nezaslouží.

„Ukázalo se, že Ostravská univerzita je schopna postavit něco tak velkého. Sice za delší dobu a s obtížemi, ale je,“ uvedl rektor Lata, podle něhož byla OU jedinou univerzitou v zemi bez vlastního sportovního zázemí. I proto s ním nyní bude štědře nakládat.

„Za nejdůležitější považuji, že prostory budou otevřené veřejnosti a prostřednictvím volitelných předmětů rovněž všem z asi deseti tisíc studentů naší univerzity,“ zdůraznil rektor zejména ve vztahu ke sportovní budově.

Primárně bude nové zázemí sloužit asi tisícovce studentů, kteří nastoupí už v úterý (pedagogická fakulta), respektive 27. února (fakulta umění). „Přímo v budově sportu bude studovat zhruba 600 studentů, v klastru umění jsme asi na 420 studentech,“ shrnuli děkanové pedagogické a umělecké fakulty Daniel Jandačka a Michal Kalhoun. Výhledově by na devíti tisících metrech čtverečních mohlo být „domácích“ studentů až 1400 (z celkového počtu asi deseti tisíc, pozn. red.), jak se univerzita při žádosti o dotaci zavázala.

Trenéři, produkční i grafici

O nové zázemí je mezi studenty stávajícími i potenciálními velký zájem, což univerzita eviduje i na počtu přihlášek. „Přibývali už loni zároveň s průběžnou prezentací projektu na sociálních sítích,“ zmínil děkan Jandačka. V novém zázemí pro sport a behaviorální zdraví a v klastru umění a designu budou vzděláváni noví trenéři, učitelé, hudebníci, produkční a grafici.

Ostravská univerzita pro ně využila jednu z posledních možností získat dotace a stavbu realizovat. „Je to největší investice do vysokých škol u nás vůbec. A je zároveň poslední tohoto typu,“ uvedl Václav Velčovský, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že ministerstvo už nebude přispívat na univerzitní stavby na zelené louce.

„Kdybychom to nestihli a řešili třeba i architektonickou soutěž, budovy bychom nepostavili,“ uvedl projektový manažer Ostravské univerzity Petr Svoboda.

V regionu se však připravují k realizaci další nákladné univerzitní projekty dotované z EU bez účasti státu.

„Je to třeba projekt Ostravské univerzity LERCO za 1,5 miliardy korun, dále projekt živých laboratoří Refresh pro VŠB-TUO za 2,5 miliardy korun a také ‚skleníkový‘ projekt Eden Karviná, který se váže na Slezskou univerzitu. A brzo budou podány i další projekty,“ dodal k tématu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, podle něhož se transformace regionu bez zapojení univerzit nikdy nemůže podařit.

Na projektu City Campusu se podílelo i město Ostrava coby spoluzadavatel. „Je to největší stavba v novodobé historii, na které se Ostrava podílela. Město investovalo nejen do této stavby prostřednictvím financování podzemního parkování, ale i vymístěním tramvajové smyčky a úpravou okolí. Celkem jsme zde proinvestovali kolem 400 milionů korun,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která to považuje za důležitou investici.