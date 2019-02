Policejní akce se konala ve středu v ostravské Vřesinské ulici, kde muž vyhrožoval odpálením trhaviny v domě.

Samotnému zákroku předcházelo několikahodinové vyjednávání. „Zkoušeli to dlouho, prosili, ale nic nepomohlo,“ řekla Deníku sousedka.

Vniknutí do domu kolem poledne provedla zásahová jednotka ze speciálního vozidla vybaveného plošinou. Na ní se nacházelo několik po zuby ozbrojených policistů s ochrannými štíty.

Krátce po jejich příjezdu k objektu se ozvala tlumená rána a poté zvuk připomínající střelbu.

Vzápětí dovnitř vběhli zdravotníci, k domu nacouvala i připravená sanitka se zapnutým majákem. Po několika minutách zraněného muže převezla do Fakultní nemocnice Ostrava.

ZBLÁZNIL SE?

„Musel se zbláznit. Přitom to byl úplně normální a příjemný člověk, vzorný otec, má dvě děti. Před rokem se ale něco stalo. Najednou mu přeskočilo. Manželku i děti vyhodil a lidem z okolí začal vyhrožovat. Některým posílal dopisy, jiným e-maily. Nám přišel dopis,“ uvedla žena, která musela na příkaz policie opustit svůj dům a odejít do bezpečné vzdálenosti.

„Psal, že na Slovensku měl policejní výcvik a speciální výcvik na přežití. A že dokáže během chvilky zabít,“ vzpomínala žena a dodala: „V dopise taky stálo, že má vybráno patnáct lidí, mezi kterými jsme i my. Prý se mu ale zatím nechce do vězení, takže v této chvíli můžeme být v klidu,“ řekla. Jak konstatovala, muž se změnil nejen psychicky, ale také fyzicky. „Býval to šikovný chlap, asi pětačtyřicátník. Pak ale zhubnul třicet kilo,“ řekla.

Místní ho začali vnímat jako podivína. „Tři měsíce ho nikdo nezahlédl. Občas se tam večer svítilo, ale jinak nevycházel,“ doplnila žena.

OZNÁMENÍ

Policisté původně vyjížděli k domu na oznámení, že majitel, který se neukazuje na veřejnosti, může být mrtvý. Jelikož měli informace, že by se uvnitř mohly nacházet zbraně, byla vyžádána asistence zásahové jednotky.

„Nevěděli jsme, jestli majitel, který už měsíc nevycházel, žije. Byly informace, že by mohl vlastnit střelnou zbraň. Nevěděli, jestli je naživu nebo ne. Proto u toho byla zásahová jednotka,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

DRAMA

U domu se poté odehrálo drama. „Když kriminalisté a zásahová jednotka přišli k domu, tak ten muž je nechtěl vpustit. Bylo také evidentní, že uvnitř mohou být nástražné výbušné systémy. S mužem jsme komunikovali, přivolali jsme specialisty z pyrotechnické služby,“ řekl Kužel. Situaci ze vzduchu jistil policejní vrtulník.

„Pak došlo k zásahu. Muž byl se zraněním nohy převezen do nemocnice,“ řekl Kužel. Jak na dotaz Deníku doplnil, policisté na majitele domu vystřelili poté, co proti nim namířil zbraň.

Při zákroku podle Kužela došlo i k situaci, kdy se ozvala menší výbuch. „Něco tam mírně bouchlo a začalo hořet,” dodal Kužel. Budovu prohledali pyrotechnici, kteří mimo jiné zjišťují, jaký systém byl aktivován.

U PIVA

Policejní manévry s půllitry piva v ruce sledovalo i několik místních obyvatel postávajících před nedalekou restaurací. Viděli nástup zásahové jednotky na speciální plošinu i další přesun techniky.

„Něco takového se tu dosud nestalo,“ kroutil hlavou jeden z přítomných. „Když už jsem tady, tak proč bych se nepodíval. Když je ta možnost…,“ doplnil ho další z porubských obyvatel.