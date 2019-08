Ostravský Pride se uskuteční už v sobotu v centru Ostravy, což oba vítají. „Z naší zkušenosti je právě Ostrava nejvíce přirozené a otevřené město v zemi. Žijí tady velmi sympatičtí i upřímní lidé, kteří si na nic nehrají. I když se říkává, že tady je rázovitý region, přijetí našeho pochodu hrdosti může být kladné. Myslíme, že lepší, než třeba v Brně…“ líčí Tom s Martinem.

Ostrava Pride, pochod LGBT komunity začíná v sobotu ve 14 hodin na Masarykově náměstí, odkud půjde po trase ulicemi Nádražní – Českobratrské – Sokolské do Komenského sadů.

Pochod hrdosti jiných, než heterosexuálně zaměřených lidí (i ti v něm ale samozřejmě mohou být) nepovažují za vychloubání se svou orientací. „Jsme díky tomu pyšní, kam se doba dostala!“ vysvětlují. Byť se neshodují v názoru na jeho cirkusovou atmosféru; jeden je pro a druhý proti.

Prague Pride znají Tom a Martin jen ze zpráv a doslechu. Zato ze zahraničních pochodů zážitky mají. „Například ve Velké Británii se konají pomalu v každém městě. Gayové jsou přece nejenom v tom hlavním,“ konstatují s tím, že Ostravu by mohly následovat rovněž i další česká sídla.

„Za komunistů, kdy vyrostla maminka, by to bylo nepředstavitelné,“ míní Tom živící se jako zástupce manažera kavárny. Že je gayem, prozrazuje v šestnácti právě mámě. Coming-Out (veřejné přiznání k orientaci) tiskaře Martina přichází později. „Na střední škole bych si to nedovolil,“ říká.

Pár stejného pohlaví má zkušenosti nejen z Česka či Slovenska (kde je to prý vzhledem ke křesťanské tradici zlé). „Velká Británie nebo USA jsou o sto procent lepší, než ČR. Kamarád z Istanbulu studující a žijící v Praze, zase považuje o sto procent lepší Česko, než Turecko,“ uvádí.

Gaye na „Západě“ podle Toma a Martina okolí neváhá i chválit, jak jim to spolu sluší. „Dát si pusu na českém nádraží znamená, že se lidé po očku dívají a šuškají si. Anebo prohlašují, že oni přece proti gayům vůbec nic nemají, a pak pokrytecky pomlouvají. Vybočování z davu vadí,“ popisují.

Akce jako Ostrava Pride by prý mohly vést ke změně přístupu „té normální“ veřejnosti. „Bylo už načase pořádat pochod jinde, než v Praze. Když neukážeme, že jsme normální lidé, kdo jiný to za nás udělá?“ zakončují Tom s Martinem s tím, že dosud nejvíce tolerance pro gaye poznali v Kalifornii.

Podívejte se na snímky pochou Prague Pride 2018: