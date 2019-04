Podala si stížnost proti nedávnému rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, který podmíněně zastavil trestní stíhání muže (53 let) z Ostravy. Ten prostřednictvím sociální sítě vyhrožoval Bangovi. Zpěvák při udílení cen Český slavík nesouhlasně zareagoval na vyhlášení skupiny Ortel a jejího zpěváka. Odpovědí mu byly desítky nenávistných vyjádření na sociálních sítích.

NADÁVKY

Jeden z příspěvků napsal i muž z Ostravy. „Černá svině, to je lichotka, jsi jen hnusná špína,“ napsal a přidal řadu nepublikovatelných nadávek. „Plyn moc jednoduché, podříznout tě ve stylu slimáků!“ ukončil svůj příspěvek. Pisatel se po zatčení ke všemu přiznal a vyjádřil lítost nad tím, co udělal. „Bylo to v afektu, neuvažoval jsem. Když jsem na policii později slyšel větu, kterou jsem napsal, zhrozil jsem se. Nepsal jsem to ale na jeho profil, vyjelo mi to někde jako příspěvek. A na ten jsem reagoval,“ prohlásil muž, který zpěvákovi zaslal omluvný dopis. Během hlavního líčení u okresního soudu pak přímo v jednací síni předal zmocněnkyni pět tisíc korun, které Banga požadoval jako odškodné.

Zmocněnkyni se podmíněné zastavení trestného stíhání nelíbilo. Argumentovala mimo jiné tím, že v podobných kauzách soudy pisatelům nenávistných komentářů směřujících vůči Bangovi uložily podmíněné tresty nebo obecně prospěšné práce. Krajský soud ale její námitky nevyslyšel a její stížnost formou usnesení zamítl.

„Rozhodnutí soudu prvního stupně jsme potvrdili,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Karin Kantorová.