Na břehu náhonu se shromáždili občané, aby drželi palce třem odvážným otužilcům. Ti v ledové vodě předvedli plaveckou show, která může také ostatní inspirovat k otužování a posilování imunity.

V publiku se vzpomínalo také na předchozí ročníky Zmrzlíka. Před koronavirem se v zátorském kanálu u řeky Opavy na Nový rok běžně koupalo víc jak deset otužilců. Také starostka Zátoru Salome Sýkorová přišla podpořit tři hrdiny, kteří podstoupili novoroční studenou koupel. „Je to tradiční akce, která má lidi po svátcích trochu rozpohybovat, aby neseděli doma. Dokonce jsem už přemýšlela, že se k nim přidám. Chodím do sauny, takže snad něco mám natrénováno, ale ještě by to chtělo trochu vylepšit figuru. Mám pocit, že poslední dobou mi to sluší víc v kabátě, než v plavkách,“ žertovala starostka Sýkorová a přála sousedům do Nového roku pevné zdraví.

„Na předchozích ročnících Zmrzlíka tu vždycky bývala pořádná ‚kosa‘. Takové jaro jsme na Silvestra a Nový rok v Zátoře ještě neměli. Když v prosinci přišly mrazy, zátorští hasiči jako obvykle nám na svátky nastříkali krásnou ledovou plochu na bruslení. Bohužel vydržela sotva pět dní, než roztála. Ta novoroční obleva není jen u nás v Jeseníkách. Dcera v Německu bydlí kousek od lyžařských středisek v Garmisch-Partenkirchenu, a také k nim přišlo teplo a oblevy, jaké nepamatují,“ řekla starostka Salome Sýkorová a pobídla sousedy, aby se neostýchali dát si výborný svařák.

Starostku potěšilo, kolik lidí dorazilo k náhonu na Zmrzlíka, protože v dobách koronaviru si mnozí zvykli sedět doma a nikam nechodit. „Ani do hospody už nechodí tolik lidí jako dřív. Možná se nebojí ani tak samotné nemoci, ale už ztratili přehled co nám vlastně vláda aktuálně zakázala a co ne. Nebaví je pořád sledovat, čím se aktuálně musíme chránit a prokazovat, tak si raději vytvoří vlastní program, do kterého jim nikdo nemluví. Snad se to už vrací k normálu. Měli jsme úžasný koncert Marie Veliké na počest výročí Marie Rottrové, na který přišlo na 120 lidí,“ uzavřela novoroční setkání u náhonu starostka Zátoru Salome Sýkorová.