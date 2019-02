Na Boží hod vánoční proběhl dvanáctý ročník přehlídky otužileckého plavání Bruntálský krystalek.

Zatímco v loňském roce museli hasiči na Kobylím rybníku v Bruntále rozbíjet led, aby si otužilci mohli zaplavat, letos moc práce neměli. „Loni jsme bojovali s deseticentimetrovým ledem, letos je počasí příznivější,“ zavzpomínal na předešlý ročník moderátor akce Václav Mores.

Účastníkům Bruntálského krystalku tak stačilo po žebříku sestoupit z břehu do vody a pak si plavat, dokud je chlad nevyhnal zase zpět na břeh. Letos dorazilo čtrnáct odvážlivců, byli to pravidelní účastníci. Z Opavy opět dorazil dvaaosmdesátiletý Stanislav Boháč a až z Břeclavi Vladimír Varga, nechyběl pravidelný účastník Josef Dostál z Brantic, zase přijeli plavci ze Staré Vsi, Horního Města a nechyběli ani bruntálští otužilci, mezi nimi jediná žena Alena Svobodová. A samozřejmě zakladatel akce expediční plavec Pavel Poljanský z Přerova.

Poljanský letos dorazil s kimonem, které si před koupelí v rybníce oblékl. „Chtěl jsem ho tady v Bruntále posvětit, beru si ho totiž s sebou na výpravu do Venezuely a do Peru a chtěl jsem, aby tady mělo slavnostní křest,“ řekl Pavel Poljanský. V příštím roce se chystá na velkou výpravu do Jižní Ameriky, plánuje výstup na 6768 vysokou horu Huascarán, nejvyšší horu Peru a třetí nejvyšší horu Jižní Ameriky. A po cestě se chystá plavat v horských jezerech.

Zatímco Poljanský ještě chodil v kimonu po břehu, ostatní plavci už byli v rybníce. „Je to pořádně studené, už vylézám,“ vracela se z vody Alena Svobodová. To Stanislav Boháč si vody užil, přitom před dvěma dny se účastnil otužileckého plavání v Opavě na Stříbrném jezeru neboli Sádráku. „Doporučuji každému otužování, alespoň studenou vodou doma a zbavovat se tak chřipky a nachlazení,“ nabádal Stanislav Boháč, který se v osmdesáti dvou letech cítí díky otužování zdráv a svěže. Poslední do vody vlezl Poljanský, to už ostatní zase mířili z vody ven.

„Já dělám suché otužování, od října chodím pouze v košili. A na kole jezdím v kraťasech a tričku,“ prozradil Poljanský. Věnuje se více bojovým sportům. „Dřív jsem dělal karate, ale teď trénuji taekwondo a aikido, jsou to úžasné sporty. Chci v Americe navštívit sociálně vyloučené lokality a bojové sporty jsou to jediné, co tam s sebou budu mít,“ vysvětlil.

Po ledové koupeli v Kobylím rybníci se zašel Poljanský ještě ohřát do bruntálského Wellness centra. Hned na druhý den, na 26. prosince měl naplánované další otužilecké plavání v Uherském Hradišti a na neděli 31. ledna v Přerově. „Bohužel nevyšly další akce, chtěl jsem plavat i ve Vídni přes Dunaj a v Benátkách přes lagunu, ale tam z jejich strany není zájem,“ dodal Poljanský.