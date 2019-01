Po dvou dnech, kdy lidé zejména na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku dýchali vzduch s velkou dávkou pracových částic, se situace mírně zlepšila.

V pondělí večer se prašnost na mnoha stanicích v regionu ještě zvýšila nad úroveň přes 200 µg/m³. V průběhu noci na úterý se vzduch si mírně pročistil a ráno nad regionem po dvou dnech vyšlo slunce, přesto v Karviné a Českém Těšíně tamní stanice naměřily přes 200 mikrogramů. Naopak v Třinci a dokonce i na některých ostravských stanicích prašnost klesla pod 100 mikrogramů. Před polednem tomu tak bylo i v Havířově a Frýdku-Místku.

Odpoledne prašnost klesla natolik, že špatnou kvalitu ovzduší vykazovaly pouze stanice v Karviné, Věřňovicích a Třinci. Všechny ostatní měly pod 100 mikrogramů PM10.

Podle předpovědi má výt zlepšení rozptylových podmínek jen dočasné a prašnost se může opět zvýšit.

Právě s ohledem na nepříznivou předpověď zůstává nadále v platnosti regulace průmyslových zdrojů prašnosti Na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Třinecku.

V úterý večer se množství prachových částic v ovzduší na Ostravsku začalo opět zvyšovat. V Ostravě-Radvanicích stanice v 19 hodin naměřila 300 mikrogramů, na Českobratrské to bylo 257. Hranici 200 mikrogramů atakovaly také stanice v Českém Těšíně a Věřňovicích. O hodinu později i v Havířově, Karviné a Rychvaldě.

V Třinci, kde se večer prašnost snížila natolik, že byl odvolán stav Regulace, se do rána opět zvýšila natolik, že byl vyhlášen znovu. Prašnost o půlnoci překročila 300 mikrogramů.

Po dočasném mírném snížení prašnosti se ve středu ráno prašnost zvýšila i v dalších lokalitách. Prudký nárůst zaznamenala i stanice v Nošovicích, kde do té doby byůa prašnost na poměrně nízké úrovni. I tam ale překročila 200 mikrogramů.

Postupné zvyšování rychlosti větru začalo zlepšovat rozptylové podmínky a snižovat prašnost. Například v Havířově bylo v 7 hodin naměřeno 79 mikrogramů.

Více o situaci najdete v této mapě

Předpověď

Meteorologové očekávají zvýšení rychosti větru a tím i zlepšení rozptylových podmínek. Zpočátku by měl ve středu foukat slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Dobré rozptylové podmínky by měly být i ve čtvrtek.

Aktualizace tohoto článku byla ukončena.

Aktuální informace o ovzduší

Smog: děti zůstávají ve třídách

Prakticky jen ve dvou případech nevychází děti z MŠ Těšínská i MŠ Trnkovecká dopoledne ven. Když je mráz pod minus 10 stupňů Celsia nebo hodinově přes 100 mikrogramů na metr krychlový (µg/m³) polétavého prachu PM10.

„Upozornění na smog jsme vyhlašovali v pondělí ráno, letos už počtvrté. Rodiče se o tom dozvídají na nástěnkách,“ říká Dana Lérová, ředitelka školky. Tu i s odloučeným pracovištěm navštěvuje 104 dětí z obvodu považovaného za nejzaprášenější v celé Ostravě.

„Smog-, a pak také silný mráz-, znamená, že s dětmi zůstáváme ve třídách, mají náhradní program, hrají si, tvoří… Jinak každodenně bráváme třídy ven,“ uvádí ředitelka s tím, že v tomto období jedna z kolegyň poctivě vyhledává každé ráno informace o rozptylových podmínkách.

Čistý vzduch na horách

Nejvíce prachových části je samozřejmě přímo v obcích a městech, kde jsou průmyslové provozy, kotelny na tuhá paliva rodinných domů a jiných objektů a prach pocházející z těchto zdrojů víří i automobilový provoz v ulicích.

Na horách je prachu méně, ale čistý zdravý vzduch je až nad smogovou vrstvou, zpravidla až ve výšce nad 800 metrů nad mořem.

Ochrana před prachem

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.