Přestože Sdružené zdravotnické zařízení Krnov v roce 2017 vybudovalo parkoviště pro zaměstnance ve svém areálu, zaparkovat před nemocnicí je stále problém.

Najít volné parkovací místo před krnovskou nemocnicí vyžaduje trpělivost a někdy i štěstí. | Foto: Deník / František Kuba

V roce 2007 investovalo město Krnov 5,5 milionu korun do parkoviště před nemocnicí. Jeho kapacita byla zdvojnásobena, ale okamžitě bylo zase přeplněné. Nepomohlo ani když si nemocnice vybudovala parkoviště pro své motorizované zaměstnance přímo v areálu, aby už neblokovali místo na veřejném parkovišti.

Pacienti, návštěvy nemocných, ale i obyvatelé okolních domů i dnes musí před krnovskou nemocnicí dlouho hledat volné parkovací místo. Někdy musí improvizovat, aby své vozidlo odstavili. Řád do tohoto chaosu by měla vnést připravovaná úprava. Prostor vpravo od vjezdu do nemocnice by měl díky ní rozšířit počet parkovacích míst.

Projekt vznikal pod drobnohledem městského architekta Lubomíra Dehnera. O úpravě prostoru před branami nemocnice se uvažuje už od roku 2012.

Před sedmi lety byla vytvořena studie, která řešila nejen parkovací místa, ale i záliv pro autobus a zeleň. Studie se stala základem pro projektovou dokumentaci, jež je nyní ve stadiu zpracování.

Podle starosty Krnova Tomáše Hradila je městský architekt zárukou kvality řešení. „On sám ale nemůže chápat všechny vazby každé lokality. Po interním jednání jsme například dokumentaci nechali upravit o cyklořešení, aby rozšířené počty parkovacích míst nebránily pohybu velkého množství cyklistů od Albrechtické ulice směrem k řece a zahrádkám,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

K projektu se mohou vyjádřit také občané. Ke Koordinačnímu plánu rozšíření počtu parkovacích míst v okolí nemocnice občané mohou vznášet připomínky do 22. února a podat je na odboru veřejných zakázek.