Již dříve byla smyčka tramvají zcela rekonstruována pro dopravní podnik (DPO) stavební firmou OHL ŽS za 45 milionů korun a již slouží cestujícím. Nyní od 4. února 2021 je v provozu nové parkoviště v lokalitě Černý potok v Přívoze.

Parkoviště je určeno především pro automobily lidí, kteří denně přijíždějí do Ostravy za zaměstnáním ve směru od Hlučína nebo sjíždějí v této lokalitě z dálnice D1.

„Naším cílem bylo stavbu parkoviště na vjezdu do Ostravy po vzoru moderních evropských metropolí omezit počty aut vjíždějících do centra města Ostravy, kde jsou omezené množství parkování. Řidiči přijíždějící do Ostravy z Hlučína nyní mají možnost odstavit auto na parkovišti a pohodlně pokračovat městkou hromadnou dopravou (MHD) nebo na sdílených kolech (bikesharing),“ uvedla náměstkyně primátora města Ostravy Zuzana Bajgarová.

Autorem projektové dokumentace je společnost SHB. Podle ní stavěla od července 2020 firma Jankostav, která vyhrála výběrové řízení s cenou 23,3 milionů korun.

Parkoviště nabízí 118 míst.Zdroj: Josef Zajíc

„V budoucnu bude navíc snadnější vjezd na parkoviště ze silnice I/56, protože je naplánováno její rozšíření ve směru od Hlučína na tři samostatné jízdní pruhy. Do té doby je upraveno svislé i vodorovné dopravní značení a doplněna světelná signalizace. Rozšíření komunikace v Hlučínské ulici by mělo být hotovo do několika měsíců,“ dodala k informacím Andrea Vojkovská, tisková mluvčí ostravského magistrátu.

Kapacita parkoviště je 118 míst a fungovat bude v režimu park and ride - tedy zaparkuj a jeď. Předpokladem je, aby MHD fungovala ve velmi krátkých intervalech, aby se cestující na své pracoviště popřípadě na odpolední sportovní utkání či kulturní akci dostal téměř neprodleně tam i zpět.