Další Češka byla zadržena v zahraničí při pašování drog. Údajně se jedná o mladou ženu z Bruntálska.

Snímek ze sociální sítě twitter.com | Foto: SBT Jornalismo

Policie z brazilského Sao Paula zadržela Češku Lucii T., která se snažila propašovat drogy do Thajska. Schovat je měla do obrazu a šachovnice. Na dovolenou do Brazílie vyrazila i se svou dvouletou dcerou. K zatčení došlo už 11. září. Informoval o tom internetový portál TN.cz.