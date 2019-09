ANKETA/ Tramvaj na Dubinu jedoucí okolo šachty Jindřich, vítkovický dopravník ingotů Clark, kontroverzní socha Pocta hornictví i bizarní plastika Úsvit zdobí pravé předloktí Romana Trávnička. A to nebude všechno…

Tetování ostravského patriota Romana Trávnička. | Foto: Archiv Romana Trávnička

„Vždycky jsem chtěl tetování a spoustu let uvažoval nad tím, jaké. Je to přece jen na zbytek života,“ uvádí třiatřicetiletý vedoucí konstrukčního oddělení ve firmě na výrobu hydrauliky. Je rodákem z Ostravy, nicméně už pět let bydlí v Sosnowci a pracuje v Mikołówě v Polsku.