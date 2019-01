První místo v soutěži obsadila Kristýna Fekarová z Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci.

| Foto: Deník

Kdybychom každý den vydali jeden studentský příspěvek, vystačily by nám články středoškoláků z Moravskoslezského kraje, jež se zapojili do soutěže Perem studenta, na celý rok. Díky velkému zájmu bezmála tří desítek škol z regionu totiž přišlo do tří soutěžních kol celkem 365 příspěvků.

„Velký zájem nás moc potěšil. Nejde přitom jen o počet článků, které se nám sešly, ale i o kvalitu příspěvků, které jsme zveřejnili a které byly výborně zpracovány. Vypovídají o tom, že v mladé generaci je mnoho šikovných a přemýšlivých studentů," zhodnotil úspěch soutěže šéfredaktor Deníku Martin Pleva.

Vítěz prvního ročníku vzešel z finálové dvanáctky, do které se dostaly čtyři nejlepší práce z každého ze tří kol. Studenti psali příspěvky k tématům Život v Moravskoslezském kraji, Karel IV. v dnešní době a Já a můj vzor. Hlasování probíhalo na internetových stránkách regionálního Deníku i pomocí kuponů opakovaně otištěných v novinách.

„Hlasování bylo do poslední chvíle velice vyrovnané a napínavé. O tom, kdo bude celkový vítěz, rozhodl skutečně až součet internetových a papírových hlasů. Ten nakonec přinesl pomyslné zlato Kristýně Fekarové z Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci, která měla pro soutěž i symbolicky nazvaný příspěvek Z pera královny detektivek," doplnila za organizátory Hana Porebská z Deníku.

Kristýna Fekarová získala v celkovém součtu 589 hlasů a vyhrála tak pobyt pro dvě osoby v Horském hotelu Čeladénka v Beskydech. Druhé místo čtenáři přiřkli Daniele Kopecké z Hotelové školy ve Frenštátu pod Radhoštěm, jež obdržela 420 hlasů. Třetí příčka v soutěži Perem studenta patří Tereze Gottwaldové z Masarykova Gymnázia v Příboře, která od čtenářů získala celkových 399 hlasů.

První ročník soutěže Perem studenta organizoval Deník pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, náměstkyně moravskoslezského hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Věry Palkové a náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse.