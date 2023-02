Zpráva se objevila v pondělí v brzkých hodinách nového dne. "Stalo se něco, čemu už asi nikdo z nás nevěřil, jen jsme tě nechtěli přestat hledat. A neskutečné se stalo skutečností," napsala na sociální síť šťastná majitelka psíka Alžběta Vrublová. "A nestalo by se to, kdybych neměla kolem sebe lidi, které mám a kterým jsem do smrti zavázaná," ​​vyznává se dále z radostných zpráv.