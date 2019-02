Zatímco okolo chemického svinstva nazývaného syntetické kanabinoidy je v Ostravě po sérii otrav a dvou úmrtích dost rušno, za humny se v klidu chystá sklizeň legální „trávy“ na ploše 300 metrů čtverečních.

| Foto: Deník / Karel Pech

„Už třetí sezonu pěstujeme technické konopí, které má pod 0,3 procenta psychotropní látky THC, a naopak obsahuje 1 až 2,5 procenta podpůrně léčivého kanabinoidu CBD,“ uvádí Roman Wolf, moravskoslezský delegát vzdělávacího spolku TRAWA, jinak profesí chemický technolog.

Byliny, o nichž hovoří, vypadají stejně jako ty „zatracované“. Avšak jejich užívání pro vyvolání omamných účinků by bylo srovnatelné dejme tomu s kouřením sušených kopřiv či sena! Spolek TRAWA se zaměřuje například na odrůdy KC Dora, Futura 75 a překonává při pěstování řadu překážek.

„Do sto metrů čtverečních je to bez problémů se zákonem, ale my máme dvakrát tolik. Takže vše hlásíme celníkům a vědí o nás také úřady i policie,“ popisuje Wolf a ohrazuje se v případě technického konopí vůči slovu „marihuana“. Ta má totiž více THC a pěstovat se smí maximálně čtyři rostlinky…

„My získáme stovky kilogramů čerstvé biomasy, z níž dostaneme desítky kilogramů sušiny suroviny vhodné pro výzkum a osvětu. Konopí nabízí světu až padesát tisíc produktů,“ líčí Wolf. Tradiční lana spolek TRAWA nemotá; spíše se zabývá vývojem aktivního uhlí nebo kompozitních plastů.

ČAJE A KOŘENÍ

Z technického konopí jsou čaje, koření, oleje, krémy (s prodejem je to kvůli české legislativě, vyžadující v potravinách a kosmetice nulové množství THC, horší). Stonky se využívají na workshopech, zužitkovává se semínko. „Naši ostravští kolegové z Konopexu vaří konopné pivo,“ podotýká Wolf.

V rámci „konopné osvěty“ se také plánuje i workshop, který se má konat v nejbližší době právě v Ostravě. „Dnes je konopí opředeno mnoha mýty a bludy, a pro člověka je už složité se v něm vyznat. V dobách mořeplavectví bylo přitom součástí evropské i celosvětové rostlinné produkce,“ dodává Wolf.

THC vs. CBD vs. syntetika

Ta první zkratka je známější nejen lidem toužícím po „rauši“ a těm, již je za to postihují. Tetrahydrokanabinol čili THC je psychoaktivní složkou konopí, ovlivňuje lidské vědomí a působí v něm změny.



To však kanabidiol (CBD) neumí. Zato je účinný proti křečím, zánětům, úzkostem, nevolnostem… a možná i rakovinným buňkám! Nejvíce CBD obsahují právě konopné druhy s minimálním podílem THC.



Každopádně jsou to přírodní látky, což se nedá říci o syntetické marihuaně (kanabinoidech). Ta má s nimi společný pouze onen zavádějící název. „Syntetika“ je chemikálie z laboratoře nanášená rozprašováním na rostlinnou hmotu, obvykle jemně drcené koření. Její účinky jsou nevyzpytatelné, neověřené a velice nebezpečné.