/SERIÁL DENÍKU, FOTOGALERIE/ V Ostravě jsou městské části vesnického rázu, kde nic zásadního nemají – nebo jen velmi málo, lidé si užívají tamního klidu a po ničem jiném mnohdy ani netouží. Petřkovice ale doslova pulzují životem, dbají o sebe a náramně jim to „šikne“!

Deník v ulicích Petřkovic. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Mají to pět minut do centra Ostravy – no dobrá, po zavření mostu přes Odru mnohem déle a hezky v kolonách, takže blíže to mají na druhou stranu a opodstatněně v nadsázce hovoří o návratu k prajzským kořenům. Kousek to však místní mají i do šilheřovických lesů a vyjma procházek či projížděk po cyklostezkách, kterými se okolí jen hemží, je bohatá nabídka i organizovaného sportovního vyžití.