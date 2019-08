Přístup k Petrovu rybníku byl zakázán poté, co se zde potvrdilo onemocnění koiherpevirózou kaprů.

Také byl s okamžitou platností ukončen rybolov na rybníce Výtažníku a přerušen prodej ryb na sádkách. Obnovení prodeje se předpokládá nejdříve začátkem října. Virus není přenosný na člověka.

Opatření se týká také průjezdu cyklostezkou z Krnova do Úvalna, protože vede po přelivu rybníka. Na této cyklostezce je v sobotu 31. srpna plánována významná cyklistická akce Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu. Cyklisté by měli co nejdřív začít jezdit po nově vyznačené objížďce mimo areál Petrova rybníka. Povede podél břehu řeky Opavy. Odklon trasy bude značen informačními tabulemi.

„Naše podezření potvrdila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Vydala soubor opatření, podle kterého s nejvyšší opatrností postupujeme. Musíme vyklidit ohnisko nákazy a zajistit likvidaci všech druhů ryb v příslušném asanačním podniku,“ řekl vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička. Předpoklad ukončení mimořádného opatření je konec září. Bude provedena dezinfekce rybníka jeho vyschnutím a dezinfekční ošetření veškerých pracovních nástrojů a pomůcek.