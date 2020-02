Řeč není o nikom jiném než o Romanu Procházkovi. Devatenáctiletý odchovanec bruntálského plavání má za sebou veleúspěšný rok 2019. Vytvořil republikové rekordy na stovce i padesátce, národní seniorský rekord vytvořil i se štafetou.

Romane, jaký byl pro vás rok 2019?

Pro mou kariéru to byl zásadní rok. Byl velmi úspěšný, zúčastnil jsem se mistrovství světa i Evropy juniorů, na kterých jsem zaplaval to, na co jsem měl. Podařilo se mi pokořit český juniorský rekord na stovku i padesátku, takže jsem se vším maximálně spokojený.

Zastavme se hned u těchto rekordů, oba byly dlouhé roky nepokořené…

To je pravda, nebyly překonány od roku 2009, takže o to je to větší úspěch a moc si ho cením.

Předpokládám, že vás muselo zaplavit moře gratulací…

Byl jsem z toho až sám překvapený, bylo toho opravdu hodně. Na Facebooku jsem nedávno dával jeden rozhovor a ten má už přes sedmdesát tisíc zhlédnutí, což je pro mě také úspěchem. Lidé se o mně začínají dozvídat.

Český rekord se vám v Maďarsku podařilo překonat i se štafetou na 4x200 metrů. Ceníte si více individuálních rekordů, nebo tohoto týmového?

Určitě je pro mě cennější ten z Maďarska, protože je v seniorské kategorii. Ve finále vytvořila Duna aréna v Budapešti neskutečnou atmosféru. Podařilo se nám překonat národní rekord a páté místo bylo pro nás obrovským úspěchem. Byl to hodně silný zážitek, pro mě asi nejlepší z celého mistrovství světa.

Jak jste spokojen se svými výkony na MČR?

Popravdě tohle mistrovství bylo spíše takové tréninkové, moc jsem se na něj nepřipravoval. Proto bylo překvapení, že jsem dokázal ještě vylepšit ty dva rekordy na stovce i padesátce.

Startoval jste také na mistrovství Dánska…

Tam se mi podařilo překonat dorostenecký rekord na padesátce volným způsobem, který jsem neměl. Umístil jsem se mezi dánskou dospělou špičkou do pátého místa, takže jsem nadmíru spokojený. Neplatně jsem tam zaplaval dánský juniorský rekord, navíc jsem juniorskou kategorii vyhrál.

Těsně jste v Dánsku nezdolal limit potřebný ke kvalifikaci na mistrovství Evropy, jak to v tomto ohledu momentálně vypadá?

Ještě se mi to nepodařilo. Přechod mezi seniory je v tomto ohledu právě docela dost těžký, od 1. ledna jsem senior a musím se teď už pokoušet o dospělé akce, což je samozřejmě mnohem těžší. Splnit ten limit na mistrovství Evropy na krátkém bazénu mi nevyšlo, protože můj krátký bazén si ještě nesáhl na špičku v dospělých, budu muset chvíli vydržet a potrénovat.

Jak to vlastně máte se školou, ještě studujete?

Jsem na Sportovním gymnáziu Emila a Dany Zátopkových v Ostravě, letos budu maturovat. Je to super, časově mi hodně vycházejí vstříc.