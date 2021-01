/FOTOGALERIE/ Běžkařské závody jsou sice zrušené podobně jako ostatní sportovní akce, ale rekreační fanoušci bílé stopy mají v Jeseníkách k dispozici na 180 kilometrů upravených tras. Běžkařů je v Jeseníkách hodně, ale zase ne tolik, aby si radost z pohybu v zimní přírodě museli kazit rouškami.

Běžkařský areál v Nové Vsi u Rýmařova. | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„Zatím je to ve stopě ještě trochu měkké. Chce to nechat vymrznout přes noc, ale hlavně, že je tu dostatek sněhu. Tedy spíše spousta sněhu. Je vidět, že včera dosněžilo, a ti, kteří mají na starost údržbu stopy se poctivě snažili,“ komentovali podmínky běžkaři, kteří v pátek 8. ledna vyrazili do Nové Vsi u Rýmařova. Tamější běžecký lyžařský areál v nadmořské výšce přes 800 metrů provozuje oddíl lyžování, který patří pod sportovní klub Policie ČR Olomouc. Nabízí sportovní vyžití nejen policistům nebo hasičům, kteří se musí udržovat ve formě, ale i široké veřejnosti.