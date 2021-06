Sama Kateřina Řemínková, která se zapojila již do nultého ročníku loni na podzim, si pro zákazníky připravila hned několik lahůdek. Ne nadarmo o ní vedoucí krnovského muzea Ľubica Mezerová hovoří jako o „taháku“ celého Sladkého pokušení.

„Novinkou byl bezlepkový dort složený ze šesti chutí a poskládaný do šesti barev. Každé patro mělo jinou ovocnou příchuť. Byla to vanilka, pistácie, malina, jahoda, meruňka a černý rybíz. Nahoře byla šlehačka našlehaná s vanilkovým cukrem. Dále jsme připravili bábovku, makovou s vaječným likérem. K další novince mě inspirovala knížka Růže a čokoláda. Objevila jsem v ní recept na pralinky z okvětních plátků růží. Koš růží, kterými jsem byla během roku obdarována, jsem pomlela v mixéru, vznikla troška ganáže (krém, poleva - pozn. aut.). Tu jsem spolu s cukrem kandovala. Další plátky okvětních růží jsem dala svařit se smetanou a vznikla hmota, kterou jsem dávala do druhých pralinek a ještě jsem tam navíc přidávala mák, aby to bylo takové netradiční,“ popisovala nám Kateřina Řemínková.

K dalším druhům pralinek ji zase inspiroval výše zmíněný dort. Ochutnat také příchozí mohli pralinky vanilkové, malinové, třešňové nebo pistáciové. „Chtěla jsem, aby lidé poznali nezvyklé chutě,“ vysvětluje.

Ona sama pracuje jako úřednice, cukrařina je pro ni pouze obrovským koníčkem. „Už odmalička. Na pískovišti jsem plácala a zdobila kytičkama. Moc ráda poznávám nové věci, hodně cestuji. Na cestách s kamarádkou, byly jsme několikrát v Londýně, jsme vždy objevily zákusky, které tehdy u nás nebyly známé, teď už jsou více. Například Red velvet, tartaletky, já říkám, že je to vanilkový košíček, plněný třeba pekanovou směsí. Ráda používám vařené náplně, mají své kouzlo. Jsou lidé, kteří volí klasiku, takové ty máslové, těžké dorty. Ale já spíše dávám přednost tomu zkoušet nové a lehké recepty. Řada lidí má i zdravotní problém, takže se snažím vyrábět i bezlepkové produkty,“ upřesňuje sympatická cukrářka.

Akce Sladké pokušení v zahradě Flemmichovy vily v Krnově. Pralinky Kateřiny Řemínkové. 26. června 2021.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Také ji velmi těší, že se ze Sladkého pokušení začíná stávat tradice. „Už loni se mi to moc líbilo, byl to nultý ročník, nevěděli jsme, co od toho očekávat. Ale akce se velmi vydařila. S paní vedoucí jsme se bavily, že bychom letos na podzim mohli udělat opět podzimní akci, zaměřenou na Helloween. Takže by se to mohlo nést ve znamení dýní, podzimního listí a podobně. Na to se těším moc,“ prozrazuje s úsměvem Kateřina Řemínková.