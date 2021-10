Umožní streetworkerům rozšíření terénních služeb na podstatně větší spádovou oblast. Sanitku pracovníci Krystal Help poprvé představili odborníkům a veřejnosti přímo na krnovském náměstí.

Krnovská organizace Krystal Help zakoupila tuto sanitku od kolegů ze stejně zaměřené pražské organizace Sananim. V Praze sloužila deset let. Po drobných opravách byla zase připravena na STK, aby ještě pár let sloužila ve spádové oblasti Krnova.

Organizace Krystal Help na Krnovsku působí 21 let. Díky “sanitce” budou tyto služby dostupnější. Terénní pracovník se dostane i na odlehlejší místa, kde dosud podobná služba nebyla poskytována. V mobilní ambulanci klienti mohou využít poradenství, získat zdravotní materiál, nebo se nechat otestovat na hepatitidu, HIV, COVID-19 a další infekční choroby.

Doposud mohli tento typ služeb využívat pouze v kamenném sídle krnovského K-centra na Revoluční ulici. „Chceme využít potenciál mobilní ambulance pro snadnější dostupnost služeb také mimo Krnov. Umožní nabízet naše služby i tam, kde na ně dosud klient z nějakých důvodů nedosáhl,“ uvedl vedoucí krnovského protidrogového K-centra Pavel Novák.

Díky svému vnitřnímu vybavení je sanitka vhodná k testování nemocí i k provedení drobných zdravotnických ošetření. „Přísloví „za málo peněz hodně muziky“ je přesně případ této naší nové sanitky. Nabízíme testování na nejen na HIV a žloutenky, ale třeba i syfilis. Jsme schopni ošetřit drobné ranky. Poskytujeme poradenství i okamžité intervence. Součástí naší práce je výměna injekčního materiálu a distribuce kondomů,“ upřesnil rozsah služeb streetworker Jiří Vlček.

Sanitka se bude pravidelně zajíždět za klienty v nejbližším okolí Krnova, například do Města Albrechtic, na Osoblažsko, do Brantic, Zátoru, Lichnova nebo Horního Benešova. Výběr konkrétních míst se upřesní podle zájmu o terénní služby.

Nákup vozu nebyl hrazen z dotací města Krnova, ani ze státního rozpočtu. Na ambulanci organizace Krystal Help získala prostředky ze sponzorských darů.