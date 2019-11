Tři kilometry vzdušnou čarou dělí v Kopřivnici dvě místa, která spojují železniční skvost v podobě Slovenské strely. Zatímco v areálu Tatry roste pro kulturní památku nová expozice, v nedaleké místní části Lubina, v nenápadném areálu probouzejí v garážích k životu její dva zážehové motory Tatra T 67. A úspěšně.

Dlouhé ticho šesti dekád, kdy nebyl slyšet zvuk šestiválce o objemu 16 600 cm krychlových, utnula až včerejší 13. hodina. V té chvíli se daly do pohybu opět všechny písty jednoho z motorů osobního vlaku s oficiálním označením M 290.0 a rokem výroby 1936. První test všichni přihlížející v Lubině odměnili zaslouženým potleskem.

„Zub času na motoru udělal své. Některé části byly definitivně zničeny korozí, tak se musely udělat nové. Ale nebylo to zas až tak strašné, aby se to nedalo opravit,“ prozradil Deníku Petr Macháč, se svým synem Jiřím spolumajitel rodinné firmy Macháč Motors. Zničené motory převzali loni v říjnu a hned se pustili do náročné práce. „Nejdříve jsme oba motory museli celé rozebrat a zmapovat, v jakém jsou stavu. Celá tato akce podléhá i památkovému úřadu, takže jakmile jsme vypracovali zprávu o postupu oprav, museli ji schválit památkáři i majitelé. Vše jsme museli přísně zachovat tak, jak to bylo,“ vysvětlil Petr Macháč.

Následoval samotný proces oprav. Části, které se podařilo zachránit, museli v dílně renovovat, jiné, zničené nebo ztracené, nechali vyrobit. Vše podle přesné dokumentace, kterou si firma musela sehnat.

„Letos v srpnu jsme začali motor skládat dohromady až do podoby, v jaké je dneska. Motor v podstatě nešel šedesát let a dnes se ho podařilo po tak dlouhé době nastartovat,“ těšilo spolumajitele Macháč Motors. Kompletní renovaci Slovenské strely za 118 milionů korun provádí Českomoravská železniční opravna (ČMZO) Přerov, která rodinnou firmu sídlící v Lubině oslovila. „Řekli jsme si, že je to výzva, že se to neodmítá,“ poznamenal Petr Macháč s tím, že doposud zabrala oprava motorů Tatra T 67 přibližně 1200 hodin. „Ještě není konečná,“ upozorňuje.

Jeden z motorů je kompletní, druhý bude ve stejném stavu během dvou až tří týdnů. „V momentě, kdy motory složíme a zaběhneme, tak je odvezeme do Tatry na odbrždění a na konečné doladění,“ vysvětlil dále Jiří Macháč, který se se svým otcem zaměřuje především na provozování závodních motorů a motorů pro veterány.

Renovace Slovenské strely i díky „oživení“ motorů přešla do druhé poloviny. V dubnu zamíří motorový vůz do lakovny, a krátce na to by se mohl poprvé představit na veřejnosti. „V červnu chceme Strelu, aspoň tedy nepojízdnou, vystavit na ostravských Czech Raildays. Jinak termíny platí. Příští rok do konce srpna by měla být Slovenská strela pojízdná. Komplikace jsou a budou, ale to je normální a vše běží podle plánu, až se tomu sám divím,“ dodal na závěr Petr Loucký, jednatel společnosti ČMZO.