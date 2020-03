ČÍSLA V OKRESECH:

Bruntál: 5

Frýdek-Místek: 27

Karviná: 3

Nový Jičín: 6

Opava: 4

Ostrava: 14



*Mapa khsova.cz, čtvrtek 19. března 2020, 17.10 hodin

SOUHRN DNE

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák dnes znovu vyzval občany k dodržování bezpečnostních opatření.

"Já nemohu jednoduše sdělovat kdo a kde přesně onemocněl. V tento okamžik platí jedna klíčová zásada: Koronavirus může být kdekoliv kolem nás. Proto platí opatření zakrývat si obličej byť jen improvizovanou rouškou, mytí rukou, dezinfikování věcí kolem a hlavně nikde nechoďte, pokud to není nezbytně nutné. Děkuji všem, kteří jsou ohleduplní vůči ostatním," uvedl hejtman.

PRVNÍ PŘÍPADY Z OKRESU BRUNTÁL

Už ráno byly krajskými hygieniky potvrzeny první případy nakažení v okrese Bruntál. Starosta Bruntálu Petr Rys uvedl, že dva případy se týkají přímo Bruntálu. Třetí je z Krnova - více zde.

Vše k tématu KORONAVIRUS z pohledu MS kraje najdete zde

Hyundai v Nošovicích kvůli koronaviru zastaví výrobu

Středeční informace Deníku se potvrdily. Automobilka Hyundai v Nošovicích kvůli pandemii koronaviru zastaví od pondělí na dva týdny výrobu. Podle interních informací, které má Deník k dispozici, by ale mohlo dojít k omezení výroby už po páteční směně - více zde.

Soud poslal Vítkovice Heavy Machinery do úpadku

Krajský soud v Ostravě poslal strojírenskou firmu Vítkovice Heavy Machinery (VHM) do úpadku. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v Insolvenčním rejstříku, na které upozornil server e15.cz. Návrh podala sama firma, která chce reorganizaci. Výroba se minulý týden v podniku zastavila, poté co dodavatelé odpojili energie -více zde.

U odběrového místa v Ostravě pomáhají policejní hlídky. Lidem se nelíbí čekání

Ostravští strážníci v těchto dnech mimo jiné pomáhají zvládat situaci u odběrového místa u Fakultní nemocnice Ostrava zřízeného v souvislosti se šířením koronaviru. Hlavním úkolem hlídek je zajištění plynulého provozu - více zde.

NEJSOU ROUŠKY! Lékárny v Ostravě proto instalují OCHRANNÁ PLEXISKLA

Nedostatek roušek a respirátorů ztěžuje práci mimo jiné lékárníkům a lékárnicím. U jednotlivých výdejních míst napříč jednotlivými lékárnami se proto instalují ochranné bariéry. Lidé, kteří na ně nejsou zvyklí, je ne zřídkakdy porážejí! A berou to s humorem - více zde

VÝZVA DENÍKU: Čas nouze "zrodil" nové hrdiny. Děkujeme, dáme to!

Čtenáři Deníku posílají na redakci vzkazy a poděkování lidem, kteří v době, kdy je v České republice vyhlášen stav nouze a nařízena celostátní karanténa, prokazují velkou osobní statečnost, aniž by se o nich vědělo. Připojit svůj vzkaz nyní můžete i vy - více zde.

Kraj hledá prostředky, jak pomoci podnikatelům v nouzi

Moravskoslezský kraj řeší, jak pomoci podnikatelům, kteří se ocitli nebo ještě ocitnou ve finanční tísni v souvislosti s pandemií koronaviru. V Moravskoslezském kraji je evidováno přes 255 tisíc podnikatelských subjektů, z toho 182 tisíc živnostníků. Vzhledem k takovému počtu není kraj schopen vyřešit tíživou situaci bez zapojení evropských a národních zdrojů - více zde

Tatra Trucks výrobu zatím neomezí, zaměstnanci se zapojili do šití roušek

Nejstarší český výrobce automobilů, společnost Tatra Trucks, zatím neplánuje omezení produkce. Většina zaměstnanců mimo výrobu ale pracuje z domova, jsou zakázány větší schůze či exkurze. Personál firmy svépomocně vyrábí roušky a podnik si také vyrábí dezinfekci z vlastních zdrojů - více zde

Kolony na hranicích se rapidně zmenšily, provoz je plynulý

Lepší organizace kontrol a možná také otevření hraničního přechodu v Polskem v Závadě. To vše má v konečném důsledku za následek zlepšení situace na hraničních přechodech mezi Českem a Polskem - více zde

Zdravotní ústav v Ostravě naměřil minimální stav znečištění ovzduší na Ostravsku

Regionální monitoring kvality ovzduší v posledních dnech naměřil minimum překročených zákonných hodnot v ovzduší - více zde

DEJ SI ROUŠKU! Mirai se Štíbrovou natočili po telefonu rekordně rychlý klip

Noste roušky! Má to smysl. Toto vzkazuje oblíbená frýdecko-místecká kapela Mirai ve svém čerstvém videoklipu, kde spolu s nimi zpívá i Nikol Štíbrová. Karanténa byla dodržena, umělci si pomohli přes telefon - více zde

Starosta Vrbna zoufale sháněl roušky seniorům, pomoc přišla

Vrbno pod Pradědem se stejně jako jiná města potýká s nedostatkem ochranných roušek proti koronaviru. Starosta Petr Kopínec na městském webu apeloval na obyvatele s prosbou pomoc. A pomoc přišla obratem - více zde



Povinné nošení roušek: Deník s městskou policií vyrazil do ulic Ostravy

V noci na čtvrtek začal platit zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu. Deník společně s hlídkou ostravské městské policie vyrazil do centra moravskoslezské metropole, aby zjistil, zda lidé tuto povinnost dodržují - více zde

Online reportáž

Koronavirus - jak se chránit