Stavba železniční trati Olomouc – Bruntál – Krnov začala před 150 lety. Správa železnic do této trati v uplynulých desetiletích moc neinvestovala, a díky tomu se na nádražích zachovaly původní detaily, které z jiných nádraží už dávno zmizely.

Zbořené historické latríny

Správa železnic a ministerstvo dopravy se rozhodly nádraží na trati Krnov Olomouc modernizovat. Typickou obětí tohoto rozhodnutí byly nádražní latríny v Dětřichově nad Bystřicí. V rámci modernizace je před pár týdny zbourali. V Dětřichově je připravena i demolice celého historického nádraží, které nahradí ho novostavba.

Suché wc se dochovalo ještě na několika dalších nádražích, například v Osoblaze, ale valšovský Einheit je v České republice úplně poslední zástupce svého druhu.

Služba v Branticích

Předposlední Einheit sloužil 80 let na nádraží v Branticích. Když ho odborníci na železniční historii loni stěhovali z Brantic do ostravského muzea, přišli se s einheitem rozloučit železničáři – pamětníci.

Stěhování probíhalo za velkého zájmu médií. Josef Juřeník z Železničního muzea moravskoslezského popsal novinářům politickou konstelaci roku 1939, když se na nádražích mezi Krnovem a Olomoucí instalovaly systémy Einheit. Tehdy to byla ukázka nejmodernější železniční techniky.

Proč se na nádraží instalovaly právě v pomnichovské době, když československé pohraničí zabralo Německo? „Zvýšení válečné výroby na Krnovsku zvýšilo nároky na propustnost železnic. To byl hlavní důvod pro pořízení zabezpečovacího zařízení Einheit. Mělo to ale také psychologický efekt jako propaganda. Byl to vzkaz německému obyvatelstvu: podívejte se, jak Československo Sudety zanedbávalo, ale teď s námi přichází změna k lepšímu. Německo a říšské dráhy na vás myslí, a proto investují i v Branticích,“ popsal Josef Juřeník dobu Eiheitu.

Jednání se Správou železnic

Chornický železniční klub má zájem dopřát také Einheitu z Valšova odpočinek v muzeu, aby tento unikát neskončil ve šrotu. U o tom jedná se Správou železnic.

„Ohledně valšovského zařízení Einheit jsem již podnikl jisté kroky a mám několik námětů jak s ním naložit. Doufám, že bude dostatek času najít pro něj vodné muzejní uplatnění. V této věci se mi jeví přístup vedení Oblastního ředitelství Správy železnic v Ostravě velmi vstřícný,“ uvedl jednatel spolku Marek Říha.

INICIATIVA: Zachraňte nádraží

Ozývají se ale také hlasy, že nádraží na trati Krnov Olomouc jsou až na oprýskanou omítku v docela dobrém technickém stavu a představují významnou kulturní hodnotu. Nejspíš lze za srovnatelné náklady provést jak radikální demolice, tak rekonstrukci do původního stavu.

V rozpočtu ministerstva dopravy je na nádraží v Dětřichově nad Bystřicí vyčleněno 26,7 milionu korun, 31,3 milionu korun na nádraží Moravský Beroun a 26 milionů na Valšov s Einheitem.

O víkendu se aktivisté požadující návrat k původní podobě nádraží sešli se zástupci některých obcí a s politiky, aby jednali o spolupráci a domluvili se na dalším postupu. Diskutovali také o petici na podporu svých požadavků.