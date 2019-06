Maminky s dětmi mohou podle všeho jásat. Oblíbený Dětský ráj v městském parku bude pokračovat tak, jak jej znají. A nejspíše bez dočasného uzavření. Petra Kunešová s Klárou Merovou, jejichž společnost Bluecat house vyhrála výběrové řízení, souhlasily s podmínkou zvednutí nájemného z jimi nabízených dvou na radnicí požadovaných osm tisíc korun a dnes odpoledne na radnici podepsaly novou nájemní smlouvu.

„Celé nám to však připadá zvláštní. Během výběrového řízení jsme měly možnost navýšit nabízený nájem, ale kvůli hraničnímu rozpočtu jsme to odmítly. A vyhrály jsme s podmínkou, že tak musíme učinit nyní,“ říká Petra Kunešová. Od radních dostala informaci, že takový postup je právně možný.

„Patrně proto, že nebylo řečeno, které kritérium ve výběrovém řízení má větší váhu. Vykládáme si to tedy tak, že námi představený projekt je lepší, jen musíme zvýšit cenu,“ uvažuje Kunešová, podle níž je jednodušší variantou připlatit než řešit řadu výpovědí zaměstnancům a během jednoho týdne areál opustit.

Ze stejného důvodu, který popsala Kunešová, však výběrové řízení napadl poražený uchazeč, společnost Mrňousek. „Netuším totiž, v čem měl být navrhovaný koncept protistrany výhodnější, navíc jsme nabídli vyšší nájem,“ říká za Mrňouska statutární zástupkyně Zuzana Běhalová, která se s vedením radnice sejde a situaci si nechá důkladně vysvětlit.

AMATÉRSKÝ PŘÍSTUP

„Postup mi nepřipadá transparentní,“ řekla Běhalová Deníku už v úterý. Je tedy možné, že kvůli pocitu křivdy dojde k odkladu nabytí platnosti nově podepsané smlouvy a případně i k dočasnému uzavření dětského střediska, než se situace vyřeší?

„Myslím, že nikomu nejde o to, aby na nastalou situaci doplatily rodiny s dětmi. K omezení provozu by dojít nemělo, dohra však může být právní a v krajním případě to může skončit u soudu,“ tvrdí místostarosta centrálního obvodu David Witosz (Piráti) s tím, že podle něj o to snad nikdo nebude mít zájem. „Lidi jako paní Dohnalovou a společnost typu Mrňouska v obvodu jen uvítáme, budeme jednat i o dalších možnostech, kde by mohli začít fungovat,“ nastiňuje Witosz možnou „kompenzaci“ za druhé místo.

Nic to však nemění na tom, že celá situace působí komicky až amatérsky. Jako by radní Moravské Ostravy a Přívozu pod tlakem médií a veřejnosti zazmatkovali, rozhodli se uměle vytvořenou kauzu napravit, přenechat Dětský ráj v rukou současných provozovatelek za každou cenu a dělali přitom ještě za sebou školácké chyby, do kterých se stále více zaplétají. „Zatím nedokážu odhadnout další postup,“ říká Běhalová, která se s představiteli radnice sejde v pondělí. „Nejsem v tom kovaný, jestli jsme někde pochybili, na to odpoví spíše právník,“ reaguje Witosz.

Nízký nájem, vysoké výdaje aneb kolik stojí provoz Dětského ráje?

Když se na veřejnost dostaly informace o nájmu (potažmo pachtu) Dětského ráje, spousta lidí si řekla, že to je za hubičku. Ať už šlo o navrhované dva tisíce korun či finální částku osm tisíc korun. Petra Kunešová, která areál už několik let provozuje, však podotýká, že i tato mince má druhou stranu. „Smlouva je plná povinností,“ říká Kunešová a vysvětluje, co vše musí provozovatel zajistit a zaplatit. „Všechny náklady spojené s údržbou hřiště jdou za námi – zavlažování, kde voda vyjde až na padesát tisíc korun ročně, výměna mulčovací kůry a písku, opravy vybavení, plat správce a paní, která čistí veřejné toalety. Kupujeme hygienu, vyvážíme nadbytečný odpad,“ vyjmenovává Kunešová, podle níž se náklady vyšplhají každoročně do statisíců korun. Provozovatelky dostávají příspěvky, zisk mají i ze vstupného a lekcí, které zde vedou, na druhé straně platí veškeré opravy v areálu do celkové výše sto tisíc korun za rok. „Z osmi tisíc je rázem třicet,“ vysvětluje Kunešová.