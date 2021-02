Stěna již před časem byla vymalovaná podobně jako v současné době, zejména povětrnostní podmínky se na ní ale podepsaly. Starosta Suchdola nad Odrou Richard Ehler uvedl, že už je to možná patnáct let, co místní základní škola stěnu pomalovala nějakými obrázky.

„Jenže po čase to začalo oprýskávat. Říkali jsme si, že to je vidět z vlaků, které přijíždějí do Suchdola nad Odrou nebo z něj odjíždějí a nechtěli jsme, aby to pro Suchdol nad Odrou byla taková negativní vizitka,“ pokračoval Richard Ehler.

Zástupci městyse se domluvili s vlastníkem zdi, Správou železnic, a nechali fasádu opravit na náklady Suchdola nad Odrou.

„Natáhli jsme tam novou omítku, natřeli to na bílo a vyčlenili jsme tam plochy škole, spolkům a organizacím. Takže je to taková prezentace. Uvidíme jak dlouho to vydrží,“ dodal Richard Ehler a upřesnil, že každý maloval něco jiného, něco dělali výtvarníci, něco si dělaly spolky sami.

Lidem, projíždějícím Suchdolem nad Odrou se tak představují kromě školy například včelaři, hasiči, házenkáři či western klub. „Určitě je to lepší, než kdyby to bylo posprejované a podobně,“ poznamenal Richard Ehler.