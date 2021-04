Lávu, která vytéká z probuzené sopky, přenáší kamery z Islandu do celého světa. Reality show plnou erupcí sledují online miliony fanoušků. Na vlastní oči tu krásu vidělo jen pár tisíc lidí.

Společně s prvními turisty dorazil k sopce také Edgar Kosař, který na Islandu žije přes dva roky. Vulkanologové výbuch předpovídali měsíce dopředu. Eda společně s Islanďany s napětím sledoval, co přinese erupce sopky po sedmi stoletích spánku. Strach a obavy vystřídal úžas. Tak krásnou sopku přívětivou k lidem prostě nevymyslíš.

Už je tu první fastfood

Sopka Fagradalsfjall vybuchla 18. března v neobydlené pustině. O víkendu 10. dubna už tam nabízel občerstvení první stánek fish&chips. Chodí kolem něj přes tisíc návštěvníků denně.

„Je to jedno z mála míst na planetě, kde můžeš koukat do lávy ze stejné vzdálenosti jako na chatě do táboráku. Autem dojedeš téměř k sopce. Nechrlí popel do oblak, neohrožuje Rejkjavík ani mezinárodní letiště Keflavík. Dovolí ti slušně dýchat. Rozlévá lávu do země nikoho, kde jsou jen kameny a mech. Pokud nevyhasne, brzy ji objeví světový turistický průmysl. Ten první stánkař fish&chips tou dobou už bude v balíku,“ popsal Eda Kosař své víkendové zážitky.

Sopka zavírá ve 23 hodin

Vzhledem k pandemické situaci se dnes málokomu poštěstí zajet si na Island nadýchat se čerstvých sopečných plynů. „"Na severu Islandu, kde bydlím, jsme v uplynulém roce dvakrát cítili otřesy, takže jsme očekávali podstatně horší výbuch. V 18. století následkem výbuchu sopky zemřela čtvrtina populace Islandu. Celá Evropa si pamatuje ten cirkus, když před jedenácti lety prdla Eyjafjallajökull. Nová sopka Fagradalsfjall je proti nim roztomilý trpaslík. Viděl jsem z ní zatím čtyři hlavní kotle. Kamarád musel do práce, tak jsme neměli čas si to území projít celé. Navíc se ve 23 hodin sopka zavírá. Záchranáři začnou turisty pakovat k autům, aby si mohli dát pauzu. Určitě se tam vrátím,“ pochlubil se Eda Kosař jak si zapamatoval islandské jazykolamy Eyjafjallajökull a Fagradalsfjall.

Záběry z kamery nezprostředkují zkušenost, jak jsou krátery, pukliny země a lávové řeky velké v porovnání s člověkem.

„Návštěvníky usměrňují záchranáři s reflexními vestami. Dali tam turistické značení a taky cedulku „dodržujte dvoumetrové rozestupy“. Chybí ale vysvětlení proč. Buď je to prevence před koronavirem nebo aby se moc velká a těžká skupina turistů neprobořila krustičkou do lávy celá najednou,“ popsal Edgar Kosař turistickou infrastrukturu v místech, kde se lávová řeka občas ztrácí pod vychladlým lávovým polem a jinde zase vyteče ven.

Jak Frodo v Hoře osudu

Na sopce si všechny smysly přijdou na své.

„Vnímáš žár a otřesy, jak se pod vrstvou ztuhlé lávy pořád něco hýbe. Slyšíš jak v zemi praskají a pohybují se kameny. Smrdí to taky pěkně. Když se chceš dostat k lávě co nejblíž, musíš najít místo, kde vítr vulkanické plyny odnáší na opačnou stranu. Zkusil jsem si ohmatat čerstvý vulkanický kamínek. Byl neuvěřitelně lehký a křehký. Píchnul jsem se o něj do prstu jak o jehlu. V ten okamžik jsem intenzivně vnímal krev, oheň, rozžhavený vzduch, sněžení nad černým lávovým polem i pohyby země. Prostě osudový okamžik naprostého sepětí s živly. Cítil jsem se jak když Frodo Pytlík v Hoře osudu osudově držel prsten. Stačí obětovat pětikačku, když chceš zjistit, jestli láva dosahuje teploty tání kovů. Vznikají tam elektromagnetické anomálie, takže prý se už s teplotou lávy seznámilo taky několik neovladatelných dronů,“ uzavřel vyprávění zpravodaj Deníku na Islandu Eda Kosař.