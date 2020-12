Podívejte se na komorní půlnoční mši v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

/FOTOGALERIE/ Omezený počet návštěvníků. To byla hlavní změna letošních vánočních půlnočních mší v kostelích v regionu. Deník navštívil jednu z nich, a to v katedrále Božského Spasitele v centru Ostravy. Jak to zde vypadalo a jaká byla atmosféra? Více ve fotogalerii z místa.

Noční pontifikální mše sv. v katedrále Božského Spasitele. Celebrantem bohoslužby byl biskup Martin David. 24. prosince 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Celebrantem ostravské bohoslužby byl biskup Martin David. Čínská nákaza jak známo omezila veškeré dění v Česku, účasti na mších nevyjímaje. Mnohé mše na Štědrý den pak zájemci mohli sledovat alespoň doma, pomocí on line přenosů ze svých kostelů. Přehled vánočních bohoslužeb v ostravsko-opavské diecézi Přečíst článek › Jak k tématu před několika dny připomíněl českotěšínský farář Jan Svoboda, tamní farnost začala vysílat bohoslužby z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech ještě před vypuknutím pandemie. A nemyslí si, že byla náhoda nebo souhra okolností. "To byla boží prozřetelnost. Bůh ví, co se stane a proto nás vedl tak, abychom na dnešní dobu byli připraveni," říká farář Jan Svoboda.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Autor: Redakce