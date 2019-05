Jedinečnou příležitost podívat se pod zem do středověké štoly mají zájemci ve Zlatých Horách. Zhruba šest kilometrů na jih od města je Poštovní štola. Dobře dostupná je pro motorizované návštěvníky, ti zde mají od letoška vybudovaná nová parkovací místa. Jinak se zájemci musí projít pěšky, autobus sem nezajíždí. Také se musí zájemci předem objednat na infocentru ve Zlatých Horách.

„Těžila se zde měď, ale i zlato, stříbro, olovo a zinek. Máme zde funkční repliku středověkých zařízení, je to dřevěné kolové čerpadlo,“ představuje Poštovní štolu průvodce, který o ní mluví jako o středoevropském unikátu.

Ještě než vejdeme do podzemí, zapálíme svíčku u sošky svaté Barbory, patronky horníků. To aby nad námi držela ochrannou ruku. Úzkými chodbami dojdeme do ohromné podzemní prostory, kde je od loňska i postavená replika středověkého čerpadla. Voda byla největším nepřítelem horníků, bylo ji třeba neustále odčerpávat.

Však také valná část štoly byla zaplavena, průvodce ukazuje na stěně, kam až sahala hladina. Teď je vody odčerpaná, což odkrylo mnohé nálezy. Například hromadu dřeva, které bylo čtyři sta let pod vodou a za tu dobu zkamenělo.

Modrý nános alofánu

První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513. Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, v různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období.

Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je půvabný modrý nános alofánu, tuto výzdobu způsobuje vodnatý křemičitan hlinitý s obsahem mědi. Na některých místech jsou vystaveny staré hornické pomůcky a nechybí ani v kostýmech oděné figuríny horníků. Prohlídka trvá zhruba dvě a půl hodiny a návštěvníkům se dostane více jak poučeného výkladu.

„Ta jedinečnost, kterou zde máme, je historie hornictví. Do roku 1994 zde byly Rudné doly, místní lidé díky tomu mají k hornictví vztah, zaměstnanci a průvodci jsou bývalí pracovníci v hornictví,“ vysvětlil odbornost průvodce starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Dalším turistickým cílem je Zlatokopecký skanzen na východ od Zlatých Hor, kde se v květnu rozběhla sezona. Skanzen je znám především díky každoročním soutěžím v rýžování zlata, v roce 2010 zde dokonce proběhlo mistrovství světa v této disciplíně.

Lidé zde ale uvidí repliku vodou poháněných středověkých hornických mlýnů, postavených na autentickém místě. Je zde také funkční replika tavící pece. Návštěvník si může zkusit, jaké to bylo ručně dvanáct hodin vhánět pomocí kožených měchů vzduch do tavící pece.

Zajímavou prohlídku nabízí i replika dřevěného hornického srubu, který přibližuje, jakým způsobem zde horníci žili.