Podívejte se na novou raritu Ostravy! Mají tam první poeziomat na kličku v Česku

/FOTOGALERIE/ Co je poeziomat a k čemu potřebuje kličku? Poeziomat je něco jako hudební skříň, do které lidé vhodili minci a on začal hrát píseň, kterou si zvolili. Možná se mu dá říkat i automat na básničky. Tenhle strojek v Ostravě-Porubě ale "přednáší" básničky zdarma, stačí si k tomu jen vyrobit vlastní zelenou energii.

Poeziomat na kličku, Ostrava-Poruba, listopad 2020. | Foto: Městský obvod Poruba

U porubského poeziomatu stačí zatočit kličkou a až se rozbliká, můžou si lidé v seznamu místních nebo regionálních autorů vybrat báseň. Nemusí tak být připojen do zásuvky – energii si točením kličkou vyrobí lidé „zeleně“ sami. Porubská radnice vyzývá místní: Máte nápad? Řekněte nám o něm! Přečíst článek › V „mozku“ zařízení je dvacet nahrávek, z toho 17 básní a tři písně, což je unikátní. Pět nahrávek je určeno dětským posluchačům. Díla se dají kdykoli obměňovat. Část básní namluvili samotní autoři, zbytek herci ostravských divadel. Obrázek dítěte u jména poety naznačuje, že se jedná o poezii pro děti. Nota zase naznačuje zhudebněnou báseň. Tři generace básníků a věnování pro Jaroslava Žilu „Při přípravě obsahu poeziomatu jsem přemýšlela hlavně nad tím, aby zde byla kvalitně reprezentována regionální literatura. Máme zde básnířky a básníky tří žijících generací, jak začínající, tak renomované. Mezi vybranými je záměrně jeden nežijící autor. Jaroslav Žila zemřel před třemi lety. Byl natolik výraznou osobností ostravské literární scény, že bych ráda poeziomat věnovala právě jemu,“ vysvětlila jedna z autorek nápadu, vedoucí porubských knihoven Irena Šťastná. VIDEO: Poslechněte si předposlední píseň nového alba Jarka Nohavici Řekni sýr Přečíst článek › Instalace poeziomatu je součástí jednoho z loňských vítězných nápadů projektu Zelená Porubě. Stojí na prostranství pod břízami před knihovnou na Opavské ulici. Nápad jeho autorky pojmenovaly Čteme venku a zahrnuje ještě instalaci atypických laviček. „Jsem hrdá na to, že vůbec první poeziomat v Ostravě může být právě v Porubě a navíc v prostoru před knihovnou Opavská,“ vysvětluje Irena Šťastná. „Dlouho mě trápilo, že tato knihovna má sice reprezentativní vnitřní prostory i novou netradiční fasádu s nápisy a kulatými okny, ale okolí není ideální. Dneska je to konečně jinak. Máme bezprostředně před vchodem nový květinový záhon. Opodál, pod vzrostlými břízami, jsou zcela nové lavičky a hlavně poeziomat,“ dodala. K TÉMATU Poeziomaty vymyslel Ondřej Kobza – a jeho nápad uchvátil svět. Tzv. Poetry Jukeboxy najdete v New Yorku, Paříži, Bruselu nebo Belfastu. Z dalších projektů Ondřeje Kobzy pro veřejný prostor možná budete znát piána nebo šachy na ulici nebo Prostřený (Karlův) most. Z internetového predátora se vyklubal postižený muž. Soud v Ostravě ho potrestal Přečíst článek ›

Autor: Redakce