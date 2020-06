Ochránci zákona napříč Moravskoslezským krajem se po koronavirové pauze znovu zaměřili na špatně parkující vozidla. Ty dělají problémy v obcích i velkých městech. Při současných lijácích někteří hříšníci spoléhají na to, že se „papírky“ za stěrače nedávají. Mýlí se…

Strážníci v pátek rozdávali pokuty u pošty v centru Ostravy. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Na pozoru by se měli mít například ostravští i přespolní motoristé mířící do moravskoslezské metropole. Městští strážníci posílili hlídky v centru Ostravy, „očistu“ dělají i v dalších částech. A to bez ohledu na déšť. V pátek se o tom přesvědčila řada motoristů.