"Policisté objasnili v minulých dnech sérii vloupání do vozidel. Na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop zadrželi podezřelého muže (22 let), který se doznal celkem ke třinácti trestným činům. Těmi nebyly jen vloupání do aut, ale také zatajení nálezu," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Mladík je obviněn ze spáchání zločinu krádež a přečinu zatajení věci.

"Od ledna 2020 do současnosti na několika místech Ostravy, především v městské části Moravské Ostravy a Přívozu měl opakovaně vniknout do zaparkovaných vozidel. Ve většině případů do aut měl vniknout přes okno nebo dveře. Odnést měl to, co tam lidé nechali, například nářadí, mobilní telefon, basovou kytaru, ale také prací gely či aviváže. Celková škoda odcizením včetně poškození přesáhla 150 000 korun," popsala policejní mluvčí.

Kartu i s doklady vrátil

Ve dvou případech již důvodně obviněný muž měl nalézt věci, které mu nepatřily. V jednom případě se mělo jednat o mobilní telefon a v druhém případě o peněženku, ve které byla finanční hotovost 300 korun, doklady a platební karta. Tou pak měl opakovaně zaplatit například v terminálu tramvajové linky, ale také na benzínové čerpací stanici. Když už na kartě nebyly peníze, vrátil ji i s doklady a s prázdnou peněženkou majitelce.



"Obviněný muž měl do výslechu uvést, že mobilní telefon našel na zemi, tudíž se ničeho nedopustil, ale k ostatním činům se kriminalistům doznal. Získané peníze z odcizených věcí měl použít pro svou potřebu," dodala Eva Michalíková s tím, že uvedeného jednání se dopustil přesto, že byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru odsouzen a potrestán.

V několika případech se jí také dopustil v době nouzového stavu, proto muži nyní hrozí trest odnětí svobody za zločin od dvou do osmi let. Za normálních okolností by byla trestní sazba u tohoto přečinu maximálně na tři roky.