Dnes již bývalý policista v úterý stanul před Okresním soudem v Ostravě. Je obžalován z trestného činu týrání zvířat, hrozí mu až tři roky vězení.

K činu došlo vloni v červnu v Polance. „Nebudu se vyjadřovat,“ prohlásil mladík před vstupem do jednací síně. Jednání probíhalo bez veřejnosti. Předseda senátu tak rozhodl s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Překážka

Hlídka vyjela na místo po upozornění, že se na silnici nachází překážka v podobě srny. Mladý policista při pohledu na zraněné zvíře zvolil radikální řešení. „Tuto srnu se rozhodl vlastnoručně usmrtit, a to za užití nedovoleného prostředku. Šlo o bití teleskopickým obuškem namísto toho, aby bylo vyčkáno příjezdu myslivce, jenž by trápení zvířete ukončil legálním způsobem, to znamená zastřelením,“ řekl Deníku státní zástupce Michal Król.

Vše zachytily kamery ve služebním vozidle a dodal: „Důkazy jsou jednoznačné. Spor je o to, zda to jednání bylo, či nebylo legální a zda dosáhlo, či nedosáhlo intenzity trestného činu. Obžalovaný se vyjádřil v tom smyslu, že nepostupoval špatně, neboť chtěl ukončit trápení zvířete.“

Státní zástupce bude požadovat podmíněné odsouzení. Obhajoba soudu předložila veterinární posudek, který si nechala vypracovat. „Seznámil jsem se s ním hodinu před jednáním,“ řekl Król s tím, že za této situace bude trvat na osobní výpovědi znalce. Co v posudku bylo, nechtěl komentovat. Policistovi hrozí trest od šesti měsíců do tří let. Hlavní líčení bylo po dopoledním jednání odročeno.

K TÉMATU

Co dělat při srážce se zvířetem

Srážky se zvěří patří mezi časté příčiny dopravních nehod. Denně jsou hlášeny desítky případů. A co dělat v takové situaci? Základní postup se neliší od běžné dopravní nehody.

- jestliže jsou ve vozidle zraněné osoby, okamžitě volejte integrovaný záchranný systém prostřednictvím linky 112

- kontaktujte policii i přesto, že nedošlo ke zranění. Policie jednak sepíše potřebný protokol a zároveň také osloví správce příslušného mysliveckého revíru a dohodne s ním odstranění zvířete z vozovky

- nejlepší je auto odstavit, zapnout výstražnou funkci směrovek, obléct si reflexní vestu, za vůz umístit výstražný trojúhelník a zavolat asistenční službu

- nikdy se nesnažte sami poraněné zvíře odklízet ze silnice, raději se jej vůbec nedotýkejte. Může vás zranit a navíc nikdy není jisté, jestli nepřenáší nějakou nemoc

- jestliže je to možné, pořiďte fotodokumentaci poškozeného vozidla a také zvěře, případně jiným vhodným způsobem zajistěte důkazy jednoznačně prokazující, že došlo k poškození vozidla střetem se zvěří. Pomůže vám to při jednání s pojišťovnou