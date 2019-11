Policisté v kraji varují před kapsáři. Lidem v centrech ukazují jejich finty

Přestože do Štědrého dne schází ještě více než měsíc, vánoční atmosféra na nás začíná dýchat ze všech stran. Nejvíce je to znát v nákupních centrech, kde již lidé vybírají dárky pro své nejbližší. Do marketů však v tomto období míří nejen zákazníci, ale i dobře organizované skupiny kapsářů, které okrádají nepozorné nakupující.

Preventivní kampaň v pátek začala i v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch